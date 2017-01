Semrom Muntenia, companie specializata in preluarea, procesarea, tratarea, ambalarea si comercializarea semintelor de cereale, plante tehnice si plante furajere, isi propune sa reintre pe profit in acest an ca urmare a investitiilor in statiile de procesare seminte, precum si in tot fluxul de productie, a spus pentru wall-street.ro Iuliana Cernat, directorul general al companiei.

Desi compania a inregistrat in T3 o cifra de afaceri neta mai mica comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, de aproximativ 14,58 milioane lei, conform reprezentantilor Semrom Muntenia, anul 2016 este un an de tranzitie, in care s-au redefinit strategia si prioritatile companiei.

„Anul 2016 a reprezentat un moment crucial in istoricul Semrom Muntenia. A fost punctul in care s-au luat decizii importante, s-au trasat noi linii de business si s-a demarat implementarea unei noi politici de management. In urma analizei aprofundate, am hotarat sa ne concentram pe dezvoltarea activitatii traditionale de prestari servicii conditionare seminte prin demararea unui plan de investitii important si consolidarea pozitiei in piata ca producator traditional important de samanta de porumb si grau. In plus, in vederea optimizarii datelor financiare si perspectivelor companiei, am pus accent pe concentrarea activitatii de prestari servicii prelucrare si conditionare seminte pentru terti, in statiile cu dotare tehnica si traditie din Braila, Tecuci, Urziceni si Calarasi. Toate aceste masuri s-au implementat concomitent cu un amplu proces de restructurare a companiei, proces menit sa eficientizeze centrele de profit si costuri”, afirma Iuliana Cernat.

Anul trecut, actionarii au aprobat vanzarea statiilor de procesare seminte din Fetesti, Megidia, Slobozia, Prahova si Ciulnita. Activele propuse spre vanzare cuprind terenul, cladirile si echipamente au fost evaluate la aproximativ doua milioane de euro, suma care va fi folosita pentru investitii in alte puncte de conditionare si prelucrare seminte din cadrul companiei.

In prezent, principalele statii de procesare, conditionare si tratament seminte se afla in Urziceni, Braila, Calarasi si Tecuci, unde sunt prelucrate seminte de la porumb, floarea soarelui, lucerna, mazare, pana la grau, orz, ovaz si soia.

Compania lucreaza in acest moment „la un plan global de investitii”, care include, printre altele, cresterea veniturilor din chirii ale sucursalelor din Gaesti, Buzau, Constanta, Tulcea si Calarasi. Capacitatea de prelucrare si livrare a companiei este de circa 25.000 tone de seminte de grau si orz, peste 8.000 tone de seminte de porumb, peste 3.000 de tone de seminte de floarea soarelui si alte cantitati de seminte din alte specii (lucerna, mazare, ovaz, soia, rapita, coriandru si mustar).

„Sfarsitul anului 2016 este caracterizat printr-o scadere a cifrei de afaceri fata de 2015 ani pe fondul inchiderii zonelor de business neprofitabile si restructurarii activitatii de vanzari inputuri. De asemenea, activitatea de prestari servicii s-a situat la un nivel mai scazut fata de anii precedenti si fata de ce am bugetat, in conditiile unui an atipic si dificil din punct de vedere al randamentelor la hectar. (…) Estimam o crestere a cifrei de afaceri pentru 2017, mai ales din activitatea comerciala de productie seminte de cereale pentru terti si comercializare seminte catre distribuitori. De asemenea, ne concentram activitatea de vanzare directa in ferme pe produsele pe care noi le producem sau le comercializam in exclusivitate”, mai spune Cernat.

Anul acesta, compania isi mai propune sa lanseze o noua linie de business prin care va gestiona tot procesul de productie seminte, de la ferma, recoltat si prelucrat, pana la produsul finit.

„Avem bugetate investitii in statiile de procesare seminte precum si in tot fluxul de productie. Bugetul de venituri si cheltuieli impreuna cu planul de investitii vor fi supuse aprobarii in AGA de bilant din aprilie. Investitiile vor sustine planurile noastre de dezvoltare si sunt destinate sa ne consolideze avantajele competitive pe piata si sa sporeasca profitabilitatea companiei”, adauga Iuliana Cernat.

In acest moment Semrom Muntenia are 204 angajati in 11 sucursale si in sediul central din Bucuresti, printre cei mai mari clienti fiind firmele producatoare de seminte si distribuitorii nationali si regionali de seminte.