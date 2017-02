Ministrul a tinut sa declare, la inceputul emisiunii, ca nu va veni la televiziuni "decat atunci cand am ceva de transmis pentru tara", informeaza News.ro.

"Ieri s-au implinit 30 de zile, fara nicio zi libera, cu 142 de ore de somn, cu sosirea in minister la 6.30, cu plecarea noaptea, spre casa sau in teren", a precizat Daea.

Moderatorul emisiunii l-a intrebat despre un punct din programul de guvernare in domeniul agriculturii, care prevede construirea de centre de colectare a lanii si pieilor de ovine si caprine.

"Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapuma cat ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plapumi in Romania pentru saracii astia", a spus Daea.

Centrele de colectare ar urma sa fie finantate din fondul suveran de dezvoltare, pe care guvernul intentioneaza sa il creeze in acest an, potrivit oficialului.

Ministrul a mentionat ca principala problema cu care se confrunta la minister este intarzierea finalizarii dosarelor pentru acordarea subventiilor catre fermieri.

"E o intarziere de 8.174 de dosare. In Romania, daca nu termini un judet, degeaba termini pe celelalte, pentru ca nu poti sa inchizi situatia si nu poti sa acorza celorlalti subventia. (...) Am dispus mutarea specialistilor de la judetele unde au finalizat spre cele opt judete care aveau intarzieri. S-au dislocat 262 de specialisti", a spus Daea.

Ministrul a criticat dur rosiile din import, incercand sa justifice programul guvernului, de a sprijini productia romaneasca de rosii.

"Ati vazut dumneavoastra tomatele din import? Ati vazut cum cade o tomata dintr-o cutie, dintr-un ambalaj, ca danseaza precum mingea? Poti sa joci fotbal cu ea si nu se depreciaza. De ce? Raspunsul este dat de tehnologia pe care o folosesrte acolo si care nu se aseamana si nu poate fi egala cu cea din Romania", a afirmat Daea.

In 27 ianuarie, Guvernul a aprobat o hotarare prin care producatorii agricoli vor fi sustinuti printr-un program sa cultive tomate in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona, valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor fiind contravaloarea in lei a sumei de 3.000 de euro pe an.

Ministrul a vorbit si despre sprijinul pe care actualul guvern doreste sa il acorde crescatorilor de porci, cu pachete de sprijin de 10.000 euro, in transe semestriale.

"Acest program (...) inseamna ce? Sa-i dau producatorului de carne de porc care se prezinta cu animalul la abator. Ca in fond si la urma urmei, populatiei nu-i dau nici picioare de porc, nu-i dau nici dansul porcului, nu-i dau nici guitatul lui, ii dau carnea lui. Si atunci pe carcasa de porc se duce sprijinul", a spus Daea.

Sprijinul este sub forma unui ajutor de stat, care trebuie notificat la Bruxelles.

