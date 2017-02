Cu o cariera inceputa in domeniul vanzarilor, in Franta, Pascal Cassecuelle a ocupat diferite functii de conducere la nivel national si global in cadrul diviziei Bayer Crop Science, in Asia si America Latina. El a petrecut cativa ani si in cadrul diviziei Bayer Environmental Sciences, fiind responsabil de pietele emergente. Recent, s-a aflat la conducerea unui proiect privind un proces global de transformare, desfasurat la sediul diviziei Crop Science din Germania.

”Ma alatur echipei intr-un moment extrem de interesant. Vrem sa fim siguri ca fermierii din Romania, Bulgaria si Moldova au acces la inovatiile din domeniul protectiei plantelor, semintelor si tehnologiilor digitale”, spune Pascal Cassecuelle, Crop Science country division head, Romania, Bulgaria & Moldova.

”Agricultura moderna are un rol esential atunci cand ne gandim la solutii pentru a hrani o planeta cu o populatie in crestere, dar aceasta presupune si o colaborare cu toate partile interesate. In calitate de Presedinte al AIPROM � Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din Romania, sunt incantat sa lucrez alaturi de acestia pentru a ne asigura ca fermierii pot continua sa produca recolte de calitate, accesibile, in mod sustenabil”, a mai punctat Passecuelle.

Pascal Cassecuelle are 47 de ani si a absolvit Paris Business School (ESCP – EAP) si se va stabili in Bucuresti alaturi de sotia sa, Valerie.

Bayer este o companie globala cu principale competente in domeniul medicinei si agriculturii. In anul fiscal 2015, grupul avea aproximativ 117.000 de angajati si a inregistrat vanzari de 46,3 miliarde euro. Cheltuielile cu proiectele de cercetare si dezvoltare (R&D) au fost de 4,3 miliarde euro.