Ministerul Agriculturii, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor verifica daca exista un dublu standard in ceea ce priveste calitatea produselor alimentelor in estul si vestul Europei, a declarat vineri, intr-o conferinta desfasurata la Targu Mures, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

"Am inceput astazi, am discutat cu colegii de la ANPC, ANSVSA sa vedem cum, concret, depistam, daca este cazul, situatia dublului standard. Or, aici noi trebuie sa fim, pe de o parte, si echilibrati in afirmatii si extrem de atenti la ceea ce se intampla pe piata. Motiv pentru care astazi, un colectiv de la Ministerul Agriculturii, de la ANSVSA si de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor isi stabilesc modul de lucru concret pentru a depista daca exista o asemenea situatie in Romania", a afirmat Daea.

"Pana atunci ne rezervam dreptul sa ne organizam, sa analizam si, in conditiile in care gasim situatii care sunt stapanite de realitate, sa le expunem imediat si fara niciun fel de oprelisti", a completat el, conform News.ro.

Ministrul Agriculturii a spus ca nu poate inca sa spuna daca exista sau nu o astfel de situatie in Romania. "Va rog sa-mi acordati timpul necesar pentru a ma convinge daca este asa cum se spune (...) Astept sa iau informatii de la unitatile din Romania si atunci discutam", a precizat Daea.

Institutiile statului urmaresc atent calitatea alimentelor si iau masuri pentru a asigura securitatea alimentara, a dat asigurari ministrul. Scandalul produselor alimentare de proasta calitate a luat amploare in cateva state din estul Uniunii Europene.

Liderii statelor din grupul de la Visegrad, respectiv Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia, se vor intalni saptamana viitoare la Bratislava pentru a cere Uniunii Europene sa actioneze impotriva companiilor producatoare de alimente care includ ingrediente de calitate inferioara in produsele destinate statelor membre mai sarace. Asociatiile de protectie a consumatorilor si guvernele s-au plans ca unii producatori de alimente folosesc ingrediente mai ieftine in produsele destinate Europei Centrale si de Est decat cele incluse in produsele sub aceleasi branduri comercializate in Germania si Austria.

Aceasta practica este permisa in prezent, UE cerand doar ca ambalajele sa includa clar lista de ingrediente.

Ministerul slovac al Agriculturii a prezentat saptamana trecuta rezultatele unor teste de laborator care au aratat ca jumatate dintr-o lista de 22 de produse cumparate la Bratislava difera ca gust, aspect si compozitie de echivalentele lor cumparate in doui orase austriece de langa granita.

Ministrul ceh al Agriculturii, Marian Jurecka, a spus saptamana trecuta ca oamenii s-au saturat sa fie ”cosul de gunoi al Europei”, in timp ce seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a calificat standardele duble de calitate drept ”cel mai mare scandal al istoriei recente”.

Consumatorii din Europa Centralai si de Est au adoptat rapid brandurile occidentale, dupa caderea comunismului, in 1989. Producatorii afirma ca diferentele de compozitie sunt date de gusturile locale.

Alimentele sunt in general mai ieftine in Europa de Est decat in Vest, dar multi cumparatori merg in Occident pentru a cumpara produse de calitate mai buna.