Afacerea cu produse apicole i-a adus companiei ApiLand din Baia Mare venituri de aproape 11 milioane lei in 2016, cele mai vandute produse fiind polenurile crude, laptisorul de matca, pastura de albine si mierea de Manuka. Acestia se concentreaza in acest an pe o serie de mutari importante pentru dezvoltarea afacerii, cum ar fi intrarea pe o piata importanta din Europa si achizitionarea unei alte companii, conform declaratiilor oferite pentru wall-street.ro.

Afacerea cu produse apicole, ApiLand, a fost fondata in urma unei investitii de 100.000 de euro, pe care au reusit sa o recupereze dupa doi ani. Aceasta a devenit singura firma din Romania autorizata de ANSVSA pentru depozitarea, ambalarea si vanzarea de laptisor de matca, polenuri crude si pastura de albine, conform declaratiilor oferite de catre reprezentantii companiei.

Afacerile companiei se bazeaza pe sprijinul furnizorilor locali dar si celor externi. Produsele sunt plasate in magazinul propriu din Baia Mare si pe rafturile plafarelor si farmaciilor din toata tara. Pe plan extern acestia ajung si la consumatori din Ungaria si Franta.

"De principiu lucram cu furnizori locali cat mai mult, insa sunt produse pentru care apelam si la cei externi, cum este cazul polenului crud de trandadfir salbatic, deoarece in Romania nu se produce acest tip de polen. Avem un magazin propriu in cadrul sediului din Baia Mare, dar si parteneriate cu magazine de tip plafar si farmacii din toata tara. Pe plan extern, produsele ApiLand ajung si la consumatori din Ungaria si Franta", au declarat reprezentantii companiei.

Afacerea cu produse apicole a atacat si zona de online, o decizie care i-a ajutat sa isi creasca vanzarile si sa isi promoveze mai bine produsele.

"Magazinul online a ajutat foarte mult la dezvoltarea bazei de clienti si a volumului de vanzari. In acest moment, aproximativ 35-40% din vanzari sunt realizate prin intermediul magazinului online. Acest lucru se datoreaza investitiilor intr-o noua platforma si in activitati sustinute de promovare." au declarat reprezentantii companiei.

Ce planuri are afacerea cu produse apicole pentru anul 2017

Anul 2017 se anunta a fi unul destul de dinamic pentru compania cu 22 de angajati, ce face eforturi pentru a intra pe o noua piata din Europa, achizitionarea unei firme straine din domeniu si depasirea cifrei de afaceri din 2016.

"Ne dorim sa crestem baza de clienti pe piata locala si sa investim in partea de consiliere si suport a clientilor. Pe langa asta, avem in plan dezvoltarea activitatii in Regatul Unit al Marii Britanii si achizitia unei firme franceze in domeniu. In ceea ce priveste cifra de afaceri, ne asteptam sa fie de 12 milioane de lei", au adaugat reprezentantii companiei.

Investitiile in marketing si promovare din acest an ale afacerii cu produse apicole vor fi in jur de 150 de mii de euro. Pe langa acestea vor mai exista si alte investitii in echipamente tehnologice si IT, dar de valoare mai mica, conform declaratiilor facute de companie.

