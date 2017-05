Serghei Doni lucreaza in agricultura de sase ani, dupa ce a decis sa se retraga din domeniul constructiilor si sa „parieze” 1,4 milioane de euro pe….salata. Un pariu castigator in conditiile in care acest business ii va aduce anul acesta incasari de peste doua milioane de lei.

Serghei Doni, 46 de ani, a inceput sa cultive salate in 2011, pe o suprafata de teren de 10.000 mp. Terenul se afla in Poienarii Burchii, in judetul Prahova. Cu o investitie initiala de 1,4 milioane de euro, antreprenorul a construit una dintre cele mai moderne sere din judet, folosind o tehnologie olandeza. Investitia initiala ar urma sa fie amortizata in 13 ani de la lansarea afacerii.

Sistemul de incalzire este automatizat, la fel si fertilizarea, care se realizeaza automat, impreuna cu irigarea. Masina masoara si dirijeaza continutul in elemente nutritive distribuit catre plante, acesta fiind si elementul de unicitate al sistemului.

In prezent, suprafata cultivata a ajuns la 20.000 de mp, de pe care agricultorul estimeaza ca va colecta in jur de 800.000 de salate. Anul trecut cantitatea colectata a fost de aproximativ 650.000 de salate. Din aceasta cantitate, 500.000 de salate au ajuns in magazinele Kaufland, retailer cu care Lolita Company, firma detinuta Serghei Doni, a inceput colaborarea in 2011.

„Provocarile intalnite sunt finantarea si forta de munca. (…) Datorita colaborarii cu Kaufland, am marit cantitatea de productie si am diversificat gama de produse. In acest an, planuiesc marirea suprafetei de cultivare in solarii si cresterea unor noi tipuri de legume”, a spus Serghei Doni.

Daca anul trecut Lolita Company a incheiat cu afaceri putin sub doua milioane de lei, pentru 2017 antreprenorul estimeaza depasirea acestui prag.

In acest an, afacerea sa a fost una dintre cele selectate si sprijinite de catre Kaufland in obtinerea certificarii GLOBALG.A.P., cel mai raspandit standard din lume privind bunele practici in agricultura care se acorda unui produs, atestand ca acesta respecta cele mai inalte standarde internationale de calitate si siguranta alimentara.

Printre avantajele certificarii pentru producatori se numara: un venit mai stabil pentru producator, garantarea preluarii de catre retaileri a intregii cantitati de produse certificate, acces la piete de desfacere locale si globale noi.

Prin acest program Kaufland isi propune sa obtina in acest an certificarea internationala pentru calitate pentru 62 de culturi romanesti de legume si fructe. Culturile apartin celor 18 fermieri romani care au absolvit programul derulat de Kaufland Romania in parteneriat cu consultanti specializati, in perioada ianuarie – martie 2017. Toti cei 18 producatori primesc sprijinul financiar din partea Kaufland Romania pentru obtinerea certificarii.

La momentul actual, in Romania exista numai 80 de producatori ce detin certificari individuale GLOBALG.A.P de recunoastere internationala a calitatii, iar in urma programului, numarul acesta va creste cu peste 20%. La nivel mondial, peste 160.000 de ferme din 124 de tari detin certificare, iar 60% din totalul acestora provin din Europa.