Inghetul si zapada care s-au asternut peste terenurile agricole din Romania la inceptul acestui an au avut un impact negativ asupra legumelor si pomilor fructiferi, in timp ce culturile insamantate in toamna au fost afectate intr-o mica masura, afirma fermierii.

“Vremea aceasta rea, cu inghetul si cu zapada, a avut un impact negativ asupra legumelor care au fost puse in solarii si asupra viei si pomilor fructiferi. I-a prins intr-o faza sensibila, atunci cand erau infloriti, de aceea ne asteptam la scaderea productie in acest an. Nu cred ca se va face mai mult de 60% din productia obtinuta in 2016 de legumele si fructe”, a declarat pentru News.ro Ion Cioroianu, consilier din cadrul Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR).

El a discutat cu agricultori din judetul Galati, care i-au spus ca 100 de hectare de vie erau compromise 100%, iar 240 de hectare de livezi erau compromise in proportie de 60%.

Productia de legume a ajuns anul trecut la 3,3 milioane de tone, in scadere cu 8,1% fata de anul precedent, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul National de Statistica (INS).

In 2016, productia de struguri a scazut cu 7,8%, pana la 737.000 tone, din cauza scaderii randamentului la hectar cu 8,3%.

In schimb, productia de fructe din livezi a crescut anul trecut cu 0,4%, la 675.000 de tone, chiar daca suprafata a scazut cu 0,7%.

Pentru alte culturi, conditiile meteo din primele luni ale anului au avut un impact mixt.

“Atat ploile, cat si zapada au avut un efect pozitiv. Pagube au produs cateva brume, inainte de fenomenul cu precipitatiile abundente si ninsori din zona de nord. Ele au produs pagube la anumite culturi, mai ales in cazul celor care aveau cartofii rasariti”, a afirmat presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, pentru News.ro.

Romania a inregistrat anul trecut o crestere a productiei de cartofi cu 2,4%, la 2,62 milioane de tone.

Pe de alta parte, producatorii de cereale se asteapta la productii bune, chiar similare productiilor-record obtinute anul trecut.

“Vorbim de productii cel putin la nivelul anului trecut, dar productiile totale vor fi mai mici deoarece atat la cultura de rapita, cat si la cultura de grau suprafetele insamantate au fost mai mici decat in anii precedenti”, a explicat presedintele LAPAR.

Potrivit reprezentantilor fermierilor, agricultorii din nordul tarii, unde clima este mai rece, nu au terminat cu semnanatul, deoarece sunt probleme cu umiditatea solului si cu baltirile.

Daca in nordul Romaniei fermierii seamana soia si porumbul, in vestul tarii, cele doua culturi deja au rasarit, iar fermierii din zona spun ca, la acest moment, culturile arata bine.

“Poate ca nu o sa facem 9 tone de grau la hectar anul acesta, cum am facut in alte dati, dar vom face 7,5 tone la hectar in cazul graului si 4,5 de tone la hectar la rapita”, a declarat fermierul Dimitrie Musca, pentru News.ro.

Musca a semanat in acest an 3.000 de hectare cu grau, 3.000 ha cu porumb, 1.100 ha cu rapita, 400 ha cu soia si 160 ha cu lucerna.

Productia de porumb a crescut anul trecut cu 11,5% comparativ cu anul precedent, depasind 10 milioane de tone, desi suprafata cultivata s-a diminuat cu 4%, potrivit INS.

Productia de grau a crescut anul trecut cu 4% comparativ cu 2015, pana la 8,28 milioane de tone, nivel-record pentru Romania.

