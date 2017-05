Situatia firmelor din sectorul cultivarii cerealelor s-a inrautatit in ultimul an, atat in privinta comportamentului la plata al companiilor din domeniu, cat si prin prisma datoriilor fiscale restante. Ambii indicatori s-au deteriorat in 2016, reiese dintr-o analiza Coface Romania.

“Comportamentul de plata al companiilor care activeaza in sectorul cultivarii cerealelor a inregistrat o deteriorare pe parcursul anului precedent. In 2016, s-au inregistrat 1.423 de procese comerciale impotriva companiilor din sector, in crestere cu 78% fata de 2015. Cea mai mare crestere a fost in randul proceselor de executare silita, respectiv 1.034 de procese”, reiese din analiza citata.

In acelasi timp, valoarea datoriilor fiscale restante din acesta industrie a crescut cu 32% pe parcursul anului trecut, de la 63 de milioane de lei in 2015, la aproape 84 de milioane de lei in 2016.

„Observam o serie de factori care genereaza presiuni asupra lichiditatii companiilor care activeaza in sectorul cultivarii cerealelor: volatilitatea veniturilor (pe fondul dependentei de conditiile meteorologice si fluctuatiei preturilor), scaderea profitabilitatii, intarzierea platilor de catre APIA, extinderea termenelor de incasare a creantelor si tendinta dezintermedierii cuplate cu sustinerea investitiilor pe termen lung. In acest context, comportamentul de plata al companiilor din acest sector a inregistrat o deteriorare semnificativa in 2016”, a declarat Iancu Guda, Services Director, Coface Romania.

Sursa foto: Shutterstock