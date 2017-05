Florin Paltinus, 41 de ani, a pus bazele unei companii in domeniul constructiilor civile si industriale, in 2006. In paralel, a identificat in urma cu trei ani o oportunitate in zona horticulturii, investind initial peste sase milioane de euro intr-o livada din judetul Vrancea. Pentru acest an, antreprenorul estimeaza o dublare a business-ului si pregateste investitii de doua milioane de euro.

In anul 2014, Florin Paltinus, proprietarul companiei PIF&LMS Company, cea care dezvolta brandul DeLivada, a infiintat o livada cu o suprafata de 20 hectare cultivata cu mar. Un an mai tarziu a fost plantata o livada de 15 hectare cu cires, cais, gutui si respectiv o unitate de depozitare si procesare fructe cu o capacitate de depozitare de 1.800 tone fructe proaspete. Mai mult, anul trecut compania a infiintat 20 de hectare pe care au fost cultivati cu struguri de masa.

Investitiile nu s-au oprit aici, astfel incat in primavara acestui an au fost infiintate 13,7 hectare de livada de mar si 6,3 hectare cu cais.

„Investitia initiala, atat in livada, cat si in unitatea de depozitare si procesare fructe, se ridica la peste 6.000.000 euro. (…) Investitia nu a fost amortizata integral pana la aceasta data, tinand cont de faptul ca plantatia pomicola intra pe rod incepand cu cel de-al treilea an. Fiind nou in acest domeniu, tin sa precizez ca nu a fost usor. Proiectele s-au realizat prin accesarea fondurilor europene si din surse proprii, cu ajutorul intregii echipe. A fost un proiect dificil, care a fost studiat cu atentie si care a necesitat o vasta documentatie ”, a spus pentru wall-street.ro Florin Paltinus.

Anul trecut a fost colectata o cantitate de fructe de peste un milion de kilograme, iar pentru 2017 estimarea urca la 1,6 mil. kg. In 2016, compania a inceput colaborarea cu retailerul Kaufland, livrand catre magazinele din retea aproximativ 800.000 de kilograme de fructe sub brandul DeLivada.

„Vom continua procesul de dezvoltare. Am infiintat deja in primavara acestui an circa 13 hectare de livada mar si circa 6 hectare cais, iar in toamna speram sa putem planta alte cca 15 ha cu struguri de masa”, afirma Florin Paltinus.

In privinta bugetului de investitii, antreprenorul spune ca a pregatit circa doua milioane de euro, dintre care 1,1 milioane euro sunt alocate plantatiilor de mar si cais, respectiv circa 900.000 euro vor merge catre plantarea suprafetei cu struguri de masa.

PIF&LMS Company a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 2,4 milioane de lei, iar pentru acest an estimeaza o crestere pana la 4,5 milioane de lei.

In acest an, afacerea sa a fost una dintre cele selectate si sprijinite de catre Kaufland in obtinerea certificarii GLOBALG.A.P., cel mai raspandit standard din lume privind bunele practici in agricultura care se acorda unui produs, atestand ca acesta respecta cele mai inalte standarde internationale de calitate si siguranta alimentara.

Printre avantajele certificarii pentru producatori se numara: un venit mai stabil pentru producator, garantarea preluarii de catre retaileri a intregii cantitati de produse certificate, acces la piete de desfacere locale si globale noi.

Prin acest program Kaufland isi propune sa obtina in acest an certificarea internationala pentru calitate pentru 62 de culturi romanesti de legume si fructe. Culturile apartin celor 18 fermieri romani care au absolvit programul derulat de Kaufland Romania in parteneriat cu consultanti specializati, in perioada ianuarie – martie 2017. Toti cei 18 producatori primesc sprijinul financiar din partea Kaufland Romania pentru obtinerea certificarii.

La momentul actual, in Romania exista numai 80 de producatori ce detin certificari individuale GLOBALG.A.P de recunoastere internationala a calitatii, iar in urma programului, numarul acesta va creste cu peste 20%. La nivel mondial, peste 160.000 de ferme din 124 de tari detin certificare, iar 60% din totalul acestora provin din Europa.