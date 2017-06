“Problema cea mai mare este desfacerea. Iar consumatorul plateste de 2-3 ori pretul unui produs pe care l-ar putea lua de la producator. Preturile sunt ridicate in piata nu din cauza producatorilor, ci din cauza acelor bisnitari care dintr-un kilogram de rosii vor sa-si cumpere o masina”, a declarat, pentru News.ro, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu.

De aceeasi parere este si directorul general al Organizatiei Interprofesionale Nationale Prodcom Legume-Fructe din Romania, Aurel Tanase, care sustine ca nu producatorul este cel care influenteaza preturile, ci distribuitori care isi adauga mai mult decat jumatate si distorsioneaza pretul.

Presedintele LAPAR explica ca 90% dintre produsele care vin pe piata provin de la intermediari, nu de la producatori.

“Daca mergeti in piata o sa vedeti bisnitari cu sorturile legate de gat. Si ei vand rosii din Spania. Baietii acestia destepti, bisnitari ca eu asa le spun, iau de la producatori un kilogram de rosii cu 1,5-2 lei si il vand la 4-5 lei in piata. (...) In piata avem numai bisnitari pentru ca 90% dintre documentele pe care le prezinta acesti indivizi sunt false. Iar acesti indivizi pe care nu ii vede nici administratia pietei, nici politia locala, nici organele fiscale fac evaziune de cel putin 90% din marfa pe care o desfac”, a completat Baciu, care a mai spus ca autoritatile ar trebui sa-si faca datoria.

Tanase sustine ca ar trebui ca toti revanzatorii sa foloseseasca casa de marcaj deoarece in acest moment 70% dintre ei functioneaza fara acte si 30% cu acte.

In ceea ce priveste programul prin care Guvernul sprijna producatorii agricoli sa cultive rosii in spatii protejate (sere, solarii), presedintele LAPAR nu este multumit deoarece acesta a fost demarat tarziu, iar producatorii nu au mai putut sa beneficieze de sprijinul acordat.

In 27 ianuarie, Guvernul a aprobat o hotarare prin care producatorii agricoli sunt sustinuti sa cultive rosii in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona, valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor fiind contravaloarea in lei a sumei de 3.000 de euro pe an la 1.000 de metri patrati cultivati.

Pentru a fi eligibili, agricultorii trebuie sa solicite ajutoare de minimis, conform prevederilor hotararii, sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de 1.000 mp, sa obtina o productie de 2 kg tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de 2.000 kg, dovedita cu documente justificative.

Termenul de depunere a documentatiei pentru program a fost prelungit de la 31 mai pana la 15 iunie, din cauza temperaturilor scazute.

Potrivit celor mai recente date transmise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR), numarul total al celor care s-au inscris in acest program este de 7.337 de producatori.

Suma aprobata de catre MADR cu aceasta destinatie a fost de peste 39 de milioane de lei, din care a fost platita suma de 27 de milioane de lei unui numar de 2.003 beneficiari ai programului de sustinere a tomatelor cultivate in spatii protejate.

In ceea ce priveste productia de legume, producatorii sustin ca aceasta este buna in ciuda inghetului si a zapezii care s-au asternut peste terenurile agricole din Romania la inceptul acestui an.

Productia de legume a ajuns anul trecut la 3,3 milioane de tone, in scadere cu 8,1% fata de anul precedent, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul National de Statistica (INS).

In 2016, productia de struguri a scazut cu 7,8%, pana la 737.000 tone, din cauza scaderii randamentului la hectar cu 8,3%.

In schimb, productia de fructe din livezi a crescut anul trecut cu 0,4%, la 675.000 de tone, chiar daca suprafata a scazut cu 0,7%. Romania a inregistrat anul trecut o crestere a productiei de cartofi cu 2,4%, la 2,62 milioane de tone.