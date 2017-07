Totalul rambursarilor europene pentru agricultura se ridica astfel la 2,624 miliarde de euro, dupa aceasta ultima transa, aferenta lucrarilor de anul trecut, a mai precizat ministerul, potrivit News.ro.

”Este un efort comun, atat al specialistilor Ministerului Finantelor si Trezoreriei Bucuresti, cat si al celor de la Ministerul Agriculturii si APIA. Suntem decisi sa recuperam orice intarziere si facem eforturi sustinute in acest sens. Un exemplu clar este si acesta, cand, ieri, in prima sedinta a noului guvern, s-a adoptat Hotararea de Guvern nr. 434/30.06.2017, publicata in M.O. nr. 505, privind sprijinul pentru productia vegetala. In regim de urgenta, dat fiind termenul extrem de strans, facem tot ce este necesar ca banii sa ajunga la agricultori, cat mai repede posibil, pentru ca realmente au nevoie de ei”, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor, in cadrul comunicatului.

Peste 33,7 milioane de euro este suma totala care a fost platita intr-o singura zi - 30 iunie 2017 - pentru ”sprijinul cuplat la vegetal”, asa cum e definit in normele legale.

Circa 11.091 este numarul total de de fermieri vor incasa subventii, aferente lucrarilor la culturile vegetale, in campania 2016.

Intreaga suma se acorda de la bugetul statului, prin intermediul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) si, ulterior, dupa trimiterea intregii documentatii la Bruxelles, va fi rambursata din fondurile europene alocate domeniului.

Termenul limita pana la care aceasta ultima transa de 33,7 milioane de euro este 1 iulie 2017.

Dupa plata acestei ultime subventii totalul platilor efectuate in agricultura in perioada 16 octombrie 2016 - 30 iunie 2017 se ridica la 2,624 miliarde euro.

Intreaga suma a fost achitata de la bugetul statului si urmeaza sa fie recuperata integral din rambursarile fondurilor europene alocate Romaniei pentru agricultura.

Suma a plasat Romania, in premiera, pe primul loc in Europa, in clasamentul utilizarii resurselor financiare alocate agriculturii.

Sursa foto: Visionsi / Shutterstock.com