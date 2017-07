Nucet, brandul de produse lactate detinut de familia Erbasu, si operat prin compania Erbalact SRL, va inregistra primele rezultate pozitive la finalul acestui an, dupa investitii de peste 10 milioane de euro in ultimii patru ani.

Fabrica de lactate Nucet, situata in judetul Dambovita, si-a pornit motoarele pe parcursul anului 2013, in plina criza, intr-un moment in care afacerile familiei Erbasu din constructii traversau o perioada de stagnare sau usor declin.

Ideea fabricii a venit din dorinta antreprenorului roman Cristian Erbasu de a-si diversifica activitatea in zona produselor ecologice si a lactatelor “fara E-uri”, dupa cum insusi povesteste.

“Dupa un inceput greoi, rezultatele din ultimul an si pentru anul acesta par promitatoare, iar business-ul va intra pe profit. Procesam circa 15 tone de lapte pe zi, iar cantitatea rezultata ne asigura 50% din necesar, restul laptelui fiind achizitionat de la alte ferme. In fabrica de langa Targoviste, avem circa 300 de vaci de lapte, ceea ce inseamna peste 600 de capete”, a declarat Cristian Erbasu, intr-un interviu pentru wall-street.ro.

Familia Erbasu, investitii de peste 10 milioane de euro in fabrica Nucet din Dambovita

De la demararea proiectului si pana in prezent, investitiile in business-ul Erbalact s-au ridicat la 10 milioane de euro.

“Un brand se creeaza in circa doi ani, dar este extrem de dificila pozitionarea pe piata. Noi am reusit ca abia dupa patru ani sa fim recunoscuti de partenerii cu care lucram, cat si de clienti. In prezent, insa, fabrica este limitata si nu poate face fata unor volume mari de vanzare, ci deserveste mai mult localitatilor situate in vecinatatea judetului – cum este cazul in Ilfov, Arges, Prahova si in cateva spatii din nordul Bucurestiului”, a mai precizat Cristian Erbasu.

Potrivit antreprenorului roman, capacitatea maxima la care ar putea functiona fabrica s-ar ridica la cel mult 20 de tone.

Sub brandul Nucet, familia Erbasu comercializeaza pe piata branzeturi de vaci si produse pe baza de lapte precum sortimente de lapte, chefir, sana, smantana sau iaurturi.

Erbalact SRL, companie inregistrata cu activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor), a raportat la nivelul anului trecut vanzari de 1,75 milioane de euro, cu circa 1 milion de euro mai mult fata de rulajul realizat cu un an in urma. In 2015, Erbalact SRL raporta o pierdere de aproximativ jumatate de milion de euro, in timp ce pierderile s-au diminuat la aproximativ 400.000 de euro.

In Bucuresti, produsele Nucet sunt comercializate intr-un numar limitat de spatii, explicatia fiind aceea ca actualmente capacitatea instalata de productie nu poate face fata unei cereri cu mult mai ridicate.