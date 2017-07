Astfel, in cadrul conferintei de presa, s-a mentionat ca exista diferente de valoare energetica declarata pentru produsul denumit „parizer porc”, prelevat din Germania si Romania. Daca pentru parizerul din Germania s-a constatat ca, fata de valoarea declarata pe eticheta de 279 Kcal/100 gr., diferenta de valoarea energetica este de doar 4,68 Kcal/100 gr. (valoarea rezultata in urma analizei fiind de 274,32 Kcal/100gr.), pentru cel din Romania diferenta de valoare energetica este de 19,91 Kcal/100 gr. (valoarea rezultata in urma analizei fiind de 259,09 Kcal/100g).

Un alt exemplu este cel privind conserva de „peste macrou Franta” comercializata si in Romania, care contine cu 12,24 g. mai putin peste fata de cantitatea de peste declarata pe eticheta de 55,11 g/100 g, transmite APC.

Avand in vedere cele de mai sus, Asociatia solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa procedeze la prezentarea catre opinia publica a buletinelor de analiza ale produselor neconforme, prin publicarea acestora pe site-ul institutiei si la luarea masurilor care se impun pentru intrarea in legalitate a comerciantilor prin reetichetarea produselor neconforme sau dispunerea retragerii de la comercializare a loturilor in care se gasesc cele 9 produse identificate ca fiind neconforme, in conformitate cu prevederile art.7 lit. a, coroborate cu cele ale art 55 pct.2 lit b) din OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, Asociatia PRO Consumatori solicita demisia domnului Ministru, Petre Daea, pentru modul in care a gestionat timp de 5 luni aceasta actiune de interes public, precum si pentru modul defectuos in care a prezentat rezultatele analizei privind produsele alimentare susceptibile de dublu standard.