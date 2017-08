In acest an au fost recoltate 10,16 milioane de tone de grau, secara si triticale, nivel ce reprezinta un record istoric. Astfel de performante au mai fost inregistrate si la rapita si mazare.

Culturile la care s-a incheiat recoltatul in acest an sunt grau, secara si triticale (cereale rezultate din din incrucisarea graului cu secara); rapita; mazarea si orzul si orzoaica, potrivit datelor comunicate astazi de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Productia totala de grau, secara si triticale a atins, in acest an, nivelul de 10.163.887 de tone, cu o productie medie la hectar de 4.836 de kilograme. Spre comparatie, anul trecut a fost obtinuta o productie totala de grau si secara de 8.431.131 de tone, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In 2017, productia de grau, secara si triticale a reprezentat un record istoric, potrivit reprezentantilor MADR.

Recorduri istorice au fost inregistrate in acest an si la rapita (1.684.795 tone, 2.844 tone productie medie la hectar) si mazare (298.639 tone, productie medie la hectar de 2.776 tone). La orz si orzoaica a fost inregistrata cea mai mare productie medie la hectar (4.942 de tone), precum si cea mai mare productie totala din ultimii 23 de ani (2.037.513 de tone). Suprafetele recoltate cu grau, secara si triticale au totalizat, in acest an, 2.101.552 hectare; la rapita aria totala cultivata in 2017 a fost de 592.312 hectare; la orz si orzoaica – 459.968 hectare, iar la mazare – 107.593 hectare.

Judetul Constanta se afla pe primul loc la productia a trei dintre cele patru culturi vegetale la care s-a incheiat recoltatul in acest an. La grau, secara si triticale, productia judetului a fost de 878.248 de tone (8,64% din productia totala); la mazare aceasta s-a ridicat la 57.147 tone, adica 19,13% din productia totala, in timp ce la orz cantitatea totala recoltata a fost de 261.837 tone, adica 12,85% din productia totala.

La rapita, pe primul loc se afla judetul Ialomita, cu o productie totala de 191.642 tone (11,37% din productia la nivel national), urmat de judetele Teleorman (182.215 tone), Calarasi (181.084 tone), Giurgiu (98.700 tone) si Olt (94.974 tone).