Dragnea a declarat, sambata seara, la finalul Comitetului Executiv National al PSD ca in cadrul sedintei s-a discutat si despre infiintarea Casei Romane de Comert, potrivit News.ro.

“Am discutat despre infiintarea Casei Romane de Comert, o companie importanta care va ajuta foarte mult producatorii romani. Sunt foarte multe cereri de a importa produse din Romania, numai ca, neexistand cat de cat o coordonare, sunt producatori la care nu ajung cererile, nu reusesc sa negocieze un pret bun si pierd si ei, pierde si statul, si intr-un timp rezonabil am stabilit sa infiintam prin lege aceasta companie nationala”, a afirmat Dragnea.

El a mentionat ca aceasta idee i-a venit dupa o intalnire cu un oficial chinez, dar ca discutii au fost purtate si cu alte zone din lume, din Golf si Orientul Indepartat.

“Ideea infiintarii unei Case de Comert romanesti ne-a venit dupa intalnirea pe care am avut-o cu un inalt oficial chinez cand am discutat despre posibile cereri din China, care sunt foarte mari si singura modalitate prin care am putea sa devenim un furnizor important pentru China ar fi asta. Discutiile au fost purtate si cu alte zone din lume, din Golf si din Orientul Indepartat, si este un proiect care ne va ajuta foarte mult”, a explicat liderul PSD.

La randul sau, premierul Mihai Tudose a afirmat ca pe vremea cand era ministrul Economiei existau multe cereri de produse, cu producatori multipli, dar care nu erau in stare sa se sindicalizeze.

“Atunci cand eram la Ministerul Economiei, am fost in postura in care existau cereri de produse, produse care se gaseau in Romania, dar producatori multipli care nu erau in stare sa se sindicalizeze si nimeni din afara nu vine sa stea sa-i sindicalizeze. Dau un exemplu, cu rosiile, cu bulionul. Sunt tari care au nevoie de contingente mari de produs, dar nu au structuri si nici nu doresc sa se implice domniile lor in a sindicaliza, contingenta acele produse. Si atunci a aparut necesitatea firesca pentru ca statul sa se ocupe de asa ceva, ei doresc un parteneriat cu statul, lanseaza comanda statului, statul garanteaza acea comanda si la randul lui sindicalizeaza producatorii de profil. Mi se pare un proiect interesant, inclusiv pe zona de productie agricola”, a explicat premierul, adaugand ca nu toata lumea va fi fericita cu acest proiect, in special cei care astazi isi permit sa jongleze cu micii producatori.

