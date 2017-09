Printre cele mai consumate produse agroalimentare de catre romani se numara fructele si legumele, potrivit unei analize realizate recent de wall-street.ro pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. Am analizat, folosind informatii de la aceeasi sursa, care au fost preturile in luna iunie a acestui an (cele mai recente date disponibile) la aceste produse in pietele din orasele resedinta de judet, cu exceptia Capitalei, pentru care informatiile nu sunt inca disponibile.

Cele mai scumpe tomate de camp au fost de gasit in luna iunie 2017 in pietele iesene, la un pret de 7,67 lei pe kilogram. Miercurea Ciuc si Constanta s-au situat pe urmatoarele doua locuri la acest capitol, cu preturi de 7,56 lei pe kilogram, respectiv 7,5 lei pe kilogram. La polul opus, cele mai ieftine rosii sunt in Craiova (3,38 lei/kg), Slatina (3,56 lei/kg) si Tirgu Jiu (4,21 lei/kg).

Cirese