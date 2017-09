Cinci fermieri cu plantatii de catina ecologica decideau, in urma cu un an, sa se asocieze in Cooperativa Agricola Bio Catina Romania. Astazi, asociatia are noua membri, care detin cumulat 82 de hectare de catina si se descriu drept ”cea mai mare forta comerciala in productia si comercializarea de catina ecologica din Romania”. Au investit aproape un milion de euro la nivelul tuturor membrilor cooperatori, iar acum tintesc pietele din Asia si pe cele europene.

Cei noua fermieri si-au unit fortele in cadrul unei asociatii, pentru a putea livra catina catre furnizori in volum mare si in mod constant. Planurile pentru la anul vizeaza dublarea suprafetei cultivate in prezent.

Toti membri fondatori ai Cooperativei Agricole Bio Catina, sunt tineri fermieri, iar strategia lor este sa creasca impreuna, marind exponential suprafata pomicola cultivata si cantitatea pe care o pot livra catre clientii interni si externi. Conducerea Cooperativei este asigurata de trei dintre cei cinci membri fondatori: Michaela Carutasu - Presedinte, Madalina Giurescu -Vicepresedinte si Florin Niculescu - Director Executiv.

“Este o nisa atat de ingusta, incat noua, celor 5 membri fondatori, ne-a fost limpede de la bun inceput ca succesul in aceasta afacere va veni numai in cadrul unei asocieri, altfel sansele de a reusi fiind minime. Intr-un final, oricat de mult ai investi si oricata productivitate ai avea, daca nu ai un volum de marfa suficient de mare pentru a deveni un furnizor important pentru un procesator mare, nu ai nici o sansa sa rezisti pe aceasta piata, din simplul motiv ca esti prea mic pentru a conta”, spune Florin Niculescu, director executiv la Cooperativa Agricola Bio Catina.

Suprafetele detinute de Cooperativa sunt raspandite in mai multe judete ale tarii, printre care: Valcea, Dambovita, Vaslui, Buzau, Olt, Constanta, Suceava, Arad, Calarasi, iar suprafata totala cultivata este de 82 de hectare.

“Putem spune ca la nivel asociativ, Cooperativa Bio Catina detine cea mai mare suprafata de catina ecologica din Romania. Restul pietei este faramitata in suprafete de 5-10 ha, foarte rar 20-30 ha, insa crestem in fiecare luna pentru ca avem noi si noi cereri de aderare. In acest ritm, cu o crestere atat de mare in primul an, nu am nici un motiv sa cred ca nu vom dubla acesta suprafata pana la finele anului urmator, ajungand la 200 ha pana in Decembrie 2018. Este important sa crestem pentru ca astfel obtinem o putere de negociere mult mai mare cu marii procesatori si deci conditii comerciale mult mai avantajoase. Una este sa negociezi vanzarea unui TIR cu marfa si alta este sa negociezi 10-20 TIR-uri. Volumul si constanta in calitate atrage cu totul alte conditii comerciale”, explica Florin Niculescu.

Plantatie de catina ecologica: Importanta cursurilor de specialitate

Florin Niculescu impreuna cu Madalina Giurescu au participat la un curs de agricultura ecologica, organizat de Creative Business Management, pentru a intelege mai bine care sunt solutiile pe care le pot transpune in activitatea lor si a cooperativei.