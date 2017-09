Silometer este un startup romanesc care retohnologizeaza silozurile fermierilor din Romania. Am vorbit cu fondatorul sau, Cezar Nourescu, la Ziua Zero.

"Silometer este un mix de aplicatie software cu echipamente hardware pe care le-am creat ca sa fie compatibile cu silozurile agricole deja existente. Sunt compatibile cu senzorii de temperatura deja instalati in siloz si se conecteaza sistemul de automatizare a ventilatoarelor in paralel cu butoanele manuale. Scopul final e de conservare a produsului depozitat", a spus Cezar Nourescu, fondator al Silometer.

Cum functioneaza Silometer? "Orice fermier sau angajat poate accesa securizat toate informatiile de la senzori. In acelasi timp poate sa actioneze sistemul de ventilatie. Prin 3G se porneste automat de pe tableta sau laptop pornirea ventilatoarelor si se monitorizeaza temperatura de la diferiti senzori care sunt in silozuri", a zis Nourescu la emisiunea "Ziua Zero".

"Am inceput firma in 2011. Din micile greseli pe care le-am facut am invatat. Am validat produsul prin a-l vinde inainte de a-l crea. Am facut un prototip. Era ceva foarte brut pe care l-am lipit cu skotch de siloz. Puteam sa citim cativa senzori. Am facut cateva vanzari la fermieri si ne-a ajutat si financiar, dar am inteles si care sunt problemele si ce ar trebui sa rezolvam", a spus Nourescu.

Preturile pot porni de la 1.000 - 3.000 de euro, pentru silozuri mici si poate sa ajunga la sume mai mari, daca sunt baze mari de silozuri, cu multi senzori. Astfel, un siloz are senzori pe diferite niveluri de inaltime.

Cati clienti au cei de la Silometer? "Avem undeva la peste 50 de celule de siloz si asta inseamna peste 11 clienti. Avem proces ongoing de implementare cu inca 100 de fermieri", spune Cezar Nourescu.

De ce ar folosi un fermier Silometer? Multi dintre ei stiu sa protejeze cerealele de autoaprindere sau de mucegai, dar, de multe ori, ventileaza prea mult, ceea ce duce la micsorarea greutatii.

"Nu ventileaza pe timp de noapte, cand este optim si pierd 1-2% umiditate. Asta inseamna mai mult in greutate, 2-3% greutate mai mica. La 5.000 de tone inseamna zeci de mii de euro pierduti din acea pierdere de umiditate. Noi ne uitam la prognoza meteo, analizam senzorii si ventilam cat mai putin, cu eficienta cat mai mare", spune Cezar Nourescu.

Startup-ul de agrotech a inceput o colaborare cu Rila, o firma din Germania care produce silozuri si vrea sa integreze tehnologiile romanesti in produsele sale. Momentan nu au luat o investitie, ci au avut clienti care au platit pentru produsele lor.

In viitorul apropiat, Silometer a intrat in acceleratorul Orange Fab.