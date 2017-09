Grupul agricol Carmistin, specializat in productia, procesarea si comercializarea carnii, anunta preluarea tuturor fermelor, platformelor si abatorului detinute de Avicola Targu Jiu. Compania va selecta sute de angajati din Gorj pana la sfarsitul acestui an.

Compania Carmistin, controlata de omul de afaceri Iustin Paraschiv, va derula un plan de investitii in valoare de circa 20 de milioane de euro in modernizarea Avicola Targu Jiu. In prezent capacitatile de productie sunt degradate, iat tehnologia din fermele care ar putea fi mai repede puse in functiune este invechita.

“La momentul actual, instalatiile nu sunt functionale, toate autorizatiile au fost retrase, iar pentru reluarea activitatii va fi necesara reautorizarea, atat a abatorului, cat si a fermelor. Pana la sfarsitul anului 2015 au functionat 4 ferme (34 hale) si abatorul”, a declarat Iustin Paraschiv, proprietarul grupului Carmistin.

Avicola Targu Jiu detine un abator cu o capacitate 4.000 capete/ora, noua ferme pentru cresterea pasarilor, parc auto (nefunctional), un bloc pentru birouri, platforma de gunoi si 66 de hectare de teren. Dintre cele 9 ferme, doar 4 au fost mentinute in functiune dupa privatizare. Planul de afaceri pentru relansarea capacitatilor din Gorj prevede redeschiderea primelor ferme in primavara anului viitor, iar toate platformele vor fi modernizate in 2018.

“Avand in vedere strategia de dezvoltare a grupului prin investitii in ferme zootehnice, am decis aceasta achizitie, care astazi nu inseamna decat un complex avicol falimentar. La finalizarea retehnologizarii platformei avicole de la Targu Jiu, compania Avirom, parte a grupului Carmistin, va angaja 600 de persoane”, spune Iustin Paraschiv.

Carmistin a preluat in urma cu 11 ani platforma agricola detinuta de Oltchim, iar in urma retehnologizarii fermelor a ajuns sa produca si sa abatorizeze anual peste 10 milioane de pui. In ultima perioda, Avicarvil, compania specializata a grupului Carmistin, prin care s-a realizat si tranzactia Avicola Targu Jiu, a reusit sa listeze marcile sale (La Provincia si NaturAvi) si sa nu mai livreze exclusiv marca proprie a magazinului. Magazinele in care Avicarvil vinde cu branduri proprii sunt Profi, Billa, Carrefour, Metro, Selgros, Cora, Supeco si Artima. Avicarvil livreaza inca marca proprie a retailerului in Kaufland si Cora.

Potrivit reprezentantilor Carmistin, piata carnii de pasare a avut in 2016 o crestere mica, de 5,53%, la nivel de comert modern plus comert clasic (fara export si consumul in HORECA). Este o piata estimata la 260 milioane de euro anual, conform institului de cercetare Strategic Market Vector, pe baza unei metodologii care scaneaza piata pornind de la datele inregistrate de la marile lanturi sau a monitorizarii unui esantion de magazine reprezentativ la nivel national.

Grupul Carmistin s-a format in anul 2003, odata cu implicarea in afaceri a antreprenorului Iustin Paraschiv, care a dezvoltat noi linii de business indreptate catre productia agricola si ferme zootehnice (linia de agricultura cu aprox 5.000 ha teren in doua ferme, linia de vita cu ferma de 10.000 capete taurasi la ingrasat, linia de porc cu 250.000 capete porc productie anuala si linia de pasare care urmeaza sa produca peste 20 milioane pasari anual).

