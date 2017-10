Saptamana trecuta, o postare pe Facebook a deputatului ALDE Varujan Vosganian devenea virala. Potrivit acesteia, fiecare ou mancat de la gaina din curte vaduveste bugetul de 50 de bani. Pentru a ilustra modul in care acest autoconsum de oua provoaca evaziune fiscala, Varujan Vosganian dadea ca exemplu ouale produse in ferme, care iau calea pietei si sunt vandute, in medie, cu 1 leu bucata, aducand bugetului TVA, impozit pe profit si dividende, impozit pe salarii si contributii la asigurarile sociale.

”La asta se adauga faptul ca, la randul lor, salariile si profiturile obtinute din productia fermierului, din prestatiile angrosistului si din serviciile supermarketurilor reintra in circuit si genereaza iarasi impozite si taxe. In schimb, oul din cotet, in drumul sau spre tigaie, nu produce niciun ban", a mai scris Varujan Vosganian, care are aceeasi teorie si in ceea ce priveste rosiile din curte, magiunul din prunii din gradina, sapunul din grasimile adunate peste an sau puloverele tricotate din lana oilor de la stana.

Duminica, deputatul ALDE a revenit asupra subiectului: "Nimeni nu spune ca la tara nu trebuie sa cresti gaini, dar e bine sa aiba atatea gaini incat sa vanda ouale si cu banii pe care ii ia sa cumpere magiun de la cel care face magiun. Trebuie sa iesim din aceasta capcana arhaica in care oamenii se izoleaza si traiesc intr-o cultura cronica a saraciei”.

Declaratiile sale nu au ramas fara replica nici chiar in randurile colegilor din coalitia de guvernare, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, spunand ca analiza lui Varujan Vosganian este ”nefericita, eu il cunosc pe domnul Varujan Vosganian, am lucrat impreuna in Parlamentul Romaniei, e un om care este aplecat spre scris, are un condei bun, are si o imaginatie buna dar cred ca acum a zburat prea departe cu imaginatia".

In acelasi registru tragicomic care, din pacate, caracterizeaza mediul politic romanesc in ultima vreme, am realizat un top al judetelor care prezinta cea mai mare probabilitate de a genera evaziune fiscala din autoconsumul de oua.

Judetele cu cea mai mica probabilitate sa genereze evaziune fiscala din autoconsumul de oua sunt, in ordine, Municipiul Bucuresti, Harghita, Covasna, Sibiu, Ilfov, Tulcea, Brasov, Caras-Severin, Maramures si Hunedoara.

In realizarea acestui clasament am folosit date de la Institutul National de Statistica privind efectivele de pasari ouatoare adulte (pasarile in varsta de peste 24 de saptamani exploatate pentru productia de oua) existente in exploatatiile agricole individuale (intreprinderi individuale care, potrivit legii – OUG 44/2008 –, sunt intreprinderi economice fara personalitate juridica, organizate de cate un întreprinzator persoana fizica). Potrivit Legii 182/2016, care modifica mai multe articole ale OUG 44/2008, o inteprindere individuala nu poate avea mai mult de 8 salariati. In cadrul acestor intreprinderi, probabilitatea de a folosi o parte dintre oua pentru autoconsum este foarte crescuta.