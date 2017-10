Fermierii romani se confrunta cu greutati in desfasurarea activitatii din cauza unor prevederi legale care ii impiedica sa-si asigure forta de munca necesara prin angajarea de zilieri, iar procedura de inregistrare a acestora in registrul zilierilor este anevoioasa, excesiva si inutila, potrivit Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). Astfel, zilierii refuza munca pe baza unui contract si prefer munca ”la negru”, pentru a nu pierde ajutoarele sociale din partea statului.

Foarte multe activitati din domeniul agricol au caracter ocazional si pentru acestea nu pot fi angajati muncitori cu contract individual de munca permanent. Aceste activitati din agricultura au nevoie de forta de munca necalificata doar ocazional in diferite perioade ale anului si ar trebui realizate prin angajarea de muncitori zilieri.

”Muncitorii zilieri care lucreaza in agricultura fac parte din cea mai vulnerabila patura sociala si sunt in acelasi timp beneficiari ai ajutoare sociale platite de stat. Desi angajarea muncitorilor zilieri este reglemetata potrivit Legii nr. 52/2011, acestia refuza munca cu ziua pentru ca pierd ajutoarele sociale pe care le primesc in temeiul Legii nr. 416/2001.Opinam ca Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si Legea nr. 52/2011 privind exercitatea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri trebuie modificate”, se arata intr-un comunicat al LAPAR semnat de Laurentiu Baciu, presedintele Ligii.

Munca la negru in agricultura: De ce refuza zilierii sa lucreze cu contract?

Sursa foto: Dreamstime.com