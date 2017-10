Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica, la Deva, ca au fost distribuite aproape 80% din subventiile la care au dreptul fermierii romani, valoarea platilor efectuate depasind 750 de milioane de euro, in conditiile in care achitarea drepturilor a inceput pe 16 octombrie, scrie Agerpres.

El a mentionat ca, in derularea programului, fermierii au inteles importanta depunerii cererilor pentru subventii pana in 15 mai, ceea ce a permis ca verificarile din teren sa se poata desfasura in conditii normale, fara a mai genera intarzieri.

"Incepand cu primul minut din ziua de 16 octombrie (...) la APIA centrala, la Ministerul Agriculturii si la structurile judetene s-a lucrat si am pornit fluxul de plati. Ma bucur ca astazi am putut sa distribuim aproape 80% din subventii pentru 885.000 de fermieri care au dreptul (...). S-au distribuit peste 750 de milioane euro, o suma formidabila, un efort extraordinar de mare din partea bugetului statului, pentru ca aceste subventii se platesc, in primul rand, de la bugetul statului si apoi se recupereaza de la Uniunea Europeana. (...) Am reusit, pana la aceasta data, sa aducem in tara 99,18% din subventii, fiind prima tara din UE cu un asemenea grad de accesare", a afirmat ministrul Agriculturii.

Petre Daea a mai spus ca Romania a reusit sa atraga de la UE, in acest an, prin Planul National de Dezvoltare Rurala, alte 1,564 miliarde euro. Prin comparatie, ministrul a aratat ca fondurile europene atrase sunt mai mari cu un miliard de euro fata de anul trecut.

Ministrul Agriculturii s-a aflat duminica la Deva, unde a vizitat piata agroalimentara si a stat de vorba cu producatorii si oamenii care se aflau la cumparaturi. El a spus ca de fiecare data cand merge in tara incearca sa ajunga in piete, pentru a discuta cu localnicii.

Ministrul a cumparat de la producatori rosii, ardei, branza si paine pe vatra, iar de la un mester popular a achizitionat linguri din lemn.

Petre Daea a sustinut ca producatorii s-au plans de chiriile mari pe care trebuie sa le achite pentru mesele ocupate cu produse, remarcand, in acest context, ca preturile din piata din Deva sunt mai mari ca in alte orase din tara.

"Am gasit producatori care aveau doua mese si plateau 8 milioane de lei (lei vechi - n.r.). Este enorm, pentru ca preturile sunt cum sunt si vadul nu este asa mare. (...) Aici este explicatia ca la Deva preturile sunt mai mari ca in tara'', a explicat ministrul Agriculturii.

Petre Daea s-a intalnit la Deva cu candidatul PSD la functia de primar al orasului, Petru Marginean.

