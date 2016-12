Dar atunci cand au lansat XC90, situatia s-a schimbat. Exista rapoarte in presa de specialitate care ne demonstreaza ca XC90 a atras o multime de fani in ultima vreme. In primele noua luni ale anului modelul XC90 s-a vandut in 26.680 unitati, ceea ce inseamna o crestere de 163% fata de anul 2016. Se pare ca simpatia europenilor s-a orientat, in ultima vreme, catre SUV-urile de calitate premium, pentru ca, urmarind ultimele statistici, XC90 a crescut in preferinte si merge umar la umar cu rivalul BMW X5.

