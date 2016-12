Cel mai mic model Volkswagen, Up!, devine, in 2017 mai puternic si mai sportiv. Aceasta stire a aparut de curand in presa de specialitate, iar zvonurile au fost confirmate de compania germana acum putin timp. Noul model, pentru ca este unul sportiv, va intra in gama sport GTI, conform Cars.ro .

Prin urmare, in 2017 vom avea parte cu totii de modelul Up GTI, o masina de oras foarte competitiva. Sperantele celor de la Volkswagen sunt unele mari, pentru ca dupa declaratiile facute, noul Up va lupta cu rivali importanti de pe piata masinilor mini: Fiat 500 Abarth sau Mini John Cooper Works Hardtop.

Noul model al germanilor, introdus in gama GTI, va avea un motor turbo pe benzina, de 1,0 litru, care va furniza 114 cai putere. Aceste date poate nu vi se par spectaculoase, dar datorita faptului ca Up este atat de mic si usor, masina va sprinta de la 0 la 100 km/ora in 8,8 secunde.

Sursa foto: Cars.ro