Circulatia va fi inchisa in zona Pietei George Enescu din Capitala, de vineri pe strada Franklin, iar de sambata, ora 20.00, pana duminica, la ora 02.00, pe Calea Victoriei si pe strazile Stirbei Voda, George Enescu, Episcopiei, Constantin Esarcu, Dem I. Dobrescu si C.A. Rosetti, pentru petrecerea de Revelion, la care Primaria Bucuresti estimeaza ca vor participa aproximativ 30.000 de persoane.

Traficul rutier pe strada Franklin va fi inchis, intre Calea Victoriei si strada Nicolae Golescu, de vineri pana duminica, la ora 07.00, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei, conform News.ro.

De asemenea, traficul va fi oprit de sambata, ora 20.00, pana duminica, la ora 02.00, pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si strada Ion Campineanu, pe strada Stirbei Voda, intre strada Luterana si Calea Victoriei, precum si pe strazile George Enescu, Episcopiei, Constantin Esarcu, Dem I. Dobrescu si C.A. Rosetti.

Sambata, traficul in zona Pietei George Enescu va fi restrictionat gradual, in functie de afluenta spectatorilor. In perioada restrictiilor de trafic, soferii pot circula pe rutele ocolitoare Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - Piata Universitatii - Piata Unirii si Piata Victoriei - str. Buzesti - str. Berzei - str. Vasile Parvan - Splaiul Independentei.

Petrecerea de Revelion din Piata George Enescu va incepe sambata, la ora 17.00, iar pe scena vor urca Delia, Loredana, Stefan Banica, Holograf, BUG Mafia, Vunk, Pepe, Andreea Balan, Corina, Proconsul, Voltaj, What’s Up, Adda, Mihail si "Camioane in multime". Imagini live de la spectacol vor putea fi urmarite si pe ecranele led de peste 300 de metri patrati care vor fi amplasate pe scena si in piata, astfel ca show-ul va fi vizibil si de pe Calea Victoriei sau din Piata Revolutiei.

Cladirile istorice din zona, Biblioteca Centrala Universitara si Palatul Regal, vor face parte din scenografia show-ului si vor fi acoperite de 400 de lumini. Momentul trecerii dintre ani va fi marcat de un foc de artificii, pe durata a 11 minute, creat cu ajutorul a aproximativ patru tone de materiale pirotehnice.

Primaria Capitalei invita bucurestenii sa faca parte din spectacolul de Revelion, prin selfie-uri. Echipele "Selfie de Bucuresti” se vor afla in malluri, parcuri, la Targul de Craciun sau in Centrul Vechi, pentru a face fotografii. Potrivit Primariei Capitalei, selfie-urile vor fi incarcate pe pagina de Facebook a evenimentului – Selfie de Bucuresti | Revelion 2017, iar de Revelion vor fi proiectate pe ecranele gigant din Piata George Enescu.

Sursa foto: Mihai Maxim/shutterstock