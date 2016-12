Romania are in prezent doua loturi de autostrada terminate, dar nedeschise circulatiei, iar anul viitor alte trei loturi risca sa se regaseasca in aceeasi situatie, in cazul in care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR, fosta CNADNR) nu va face pasi repezi pentru a rezolva problemele birocratice, potrivit specialistilor consultati de News.ro .

Romania are, in prezent, 733 de kilometri de autostrada, inclusiv lotul de 22 de kilometri al autostrazii Sibiu-Orastie, reparat de CNAIR in regie proprie si deschis circulatiei in luna octombrie a acestui an.

Ministrul Transporturilor, Sorin Buse, a declarat, la inceputul acestei luni, ca Romania ar putea ajunge la 1.000 de kilometri de autostrada abia in 2018. In prezent, Romania are doua loturi de autostrada finalizate, dar nedate in folosinta din cauza unor probleme birocratice. Primul este cel situat intre kilometrul 3 si 7 al autostrazii Bucuresti-Brasov, parte din autostrada Bucuresti-Bors (A3), terminat si care are o legatura finalizata cu reteaua de drumuri, potrivit unei filmari aeriene realizate de Asoociatia Pro Infrastructura (API.

Bucata finalizata de autostrada, care are legatura cu Strada Popasului, urmeaza sa fie continuata cu un alt segment, de 3,3 kilometri, care pleaca din strada Petricani din Bucuresti, lucrarile fiind intarziate de mai bine de doi ani. Contractul de proiectare si executie a fost atribuit, in decembrie 2015, asocierii Asocierii Aktor – Euro Construct Trading 98 pentru suma de 155 milioane lei, cu TVA.

Al doilea tronson de autostrada aflat in stadiul de ”muzeu” este segmentul dintre nodurile Dumbrava si Margina, lung de 15 kilometri, din lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, parte din autostrada Bucuresti-Nadlac (A1). Lotul nu este inca deschis circulatiei din cauza neprimirii vizei pentru receptia terminarii lucrarilor.

Potrivit CNAIR, refuzul acordarii acestei vize este invocat de faptul ca "dispozitiile legale, asa cum sunt prevazute de Legea 10/1995, recent modificata si republicata in septembrie 2016, nu fac referire in mod expres la receptionarea partiala, ci doar asupra unor lucrari prevazute intr-un contract". Fostul consilier al premierului Dacian Ciolos pentru infrastructura, Catalin Drula, in prezent deputat USR, a scris, intr-o postare pe Facebook, ca legislatia permite CNAIR sa receptioneze partial aceasta lucrare.

”Ca sa facem o comparatie, daca contractul ar fi pentru construirea a 3 case, dintre care una e gata la cheie cu tot cu finisaje si 2 case sunt la stadiul de fundatie, CNAIR se intreaba daca ma pot muta in casa care e gata sau trebuie sa mai asteptam 2 ani sa fie gata si celelalte doua, timp in care casa terminata sta goala”, a scris Drula. Un alt lot care nu este inca ”muzeu”, dar va ajunge in aceasta situatie anul viitor este portiunea de autostrada de 9 kilometri dintre Gilau si Nadaselu, parte din A3, finalizata in proportie de 90%, care va fi gata in prima jumatate a anului viitor.

Insa segmentul de autostrada va putea fi folosit doar dupa ce va fi construit podul peste raul Somes, care face legatura cu restul autostrazii A3, si nodul rutier de la Gilau. Directorul executiv al ONG-ului Asociatia Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, estimeaza ca acest lot ar putea sta nefolosit cel putin jumatate de an dupa ce va fi terminat.

”CNAIR va primi ofertele in ianuarie pentru construirea podului peste raul Somes, dupa care vor urma probabil contestatiile. Lucrarile vor dura circa 10 luni, asa ca, realist vorbind, acestea ar urma sa fie finalizate in primul trimestru al anului 2018. In schimb, lucrarile la autostrada vor fi finalizate probabil in iunie”, a declarat Ciurea, pentru News.ro.

Alt tronson care risca sa ajunga ”muzeu” anul viitor este Ogra-Ungheni, lot de 10,1 kilometri situat pe autostrada Campia Turzii - Targu Mures, parte din A3. Pe aceasta portiune, lucrarile erau finalizate in proportie de 15% in noiembrie si ar urma sa fie finalizate in vara lui 2017, potrivit Ministerului Transporturilor.

Insa pentru ca lotul sa fie deschis circulatiei, trebuie finalizat nodul de la Iernut de catre compania italiana Astaldi. ”Ar trebui sa se alinieze mult prea multe planete pentru ca nodul sa fie gata inainte de finalizarea lucrarilor de pe acest lot. Tronsonul va fi gata probabil in toamna, dar nodul ar putea fi finalizat abia la inceputul lui 2018”, a explicat Ciurea.

Un alt lot care ar putea fi finalizat inainte de a fi conectat cu restul retelei este lotul trei al autostrazii Lugoj-Deva. ”Intregul lot trei ar trebui sa fie finalizat in aceasta vara, dar el trebuie conectat prin nodul rutier de la Holdea. CNAIR va trebui sa faca pasi repezi pentru ca acest nod sa fie gata inainte de finalizarea lucrarilor la autostrada”, a mai spus Ciurea.

Ministrul Transporturilor a declarat, la inceputul lunii decembrie, ca in 2017 vor fi deschisi circulatiei 150 de kilometri de autostrada, din care 117 kilometri sunt in stadiu avansat. Insa, pentru 30 si ceva de kilometri de autostrada, autoritatile vor trebui sa administreze cu atentie situatia pentru a se asigura ca vor fi finalizati, a avertizat ministru.

Sursa foto: Pixabay/RyanMcGuire