Valoarea totala eligibila a cererii de finantare este de 495.669.611,86 lei, din care co-finantarea FC este de 421.319.170 lei, iar 74.350.442 lei reprezinta contributia la Bugetul de Stat.

Proiectul ”Constructia autostrazii Sebes-Turda” se va derula in cadrul a doua perioade de programe consecutive:

faza 1 reprezinta lucrari executate, avand ca termen limita de efectuare a platilor data de 31 decembrie 2015 plus lucrarile executate pana la data de 30 iunie 2016 in cuantumul restului ramas de recuperat din avansurile acordate de catre Beneficiar in cadrul contractelor de lucrari, cu rambursarea cheltuielilor eligibile aferente din POS-T 2007-2013;

faza 2 reprezinta restul lucrarilor ramase de executat pana la sfarsitul proiectului, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014-2020.

Proiectul are drept obiectiv constructia a 70 km de autostrada intre Sebes si Turda, ce va asigura o legatura rapida si in siguranta intre zona de Nord-Vest a tarii si zona de Sud a acesteia, intre coridoarele Nadlac-Bucuresti-Constanta si Bors-Bucuresti fiind divizata in 4 loturi:

- Lot 1 de la km 0+000 la km 17+000

- Lot 2 de la km 17+000 la km 41+250

- Lot 3 de la km 41+250 la km 53+700

- Lot 4 de la km 53+700 la km 70+000

Urmare realizarii acestui proiect se urmareste constructia a 70 km de autostrada, realizarea a 23 de poduri noi, 39 de pasaje noi, 4 viaducte, 4 zone de servicii, 4 zone de parcare, 1 centru de coordonare, 1 centru de intretinere si monitorizare, reducerea timpului de calatorie intre orasele Sebes si Turda cu 37 minute pentru vehiculele de pasageri si 33 minute pentru vehiculele de trafic greu.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.