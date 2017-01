Divizia producatoare de automobile de lux a grupului Volkswagen a anuntat miercuri ca a incheiat un parteneriat cu producatorul de cipuri Nvidia, pentru dezvoltarea unui vehicul integral autonom pana in 2020, conform News.ro.

Anuntul a venit in ajunul deschiderii salonului de tehnologie CES 2017 de la Los Angeles, plin de producatori auto si fornizori de componente auto veniti sa isi prezinte eforturile de a crea vehicule care se conduc singure.

Parteneriatul Audi-Nvidia este o extindere a eforturilor celor doua companii de a introduce un sistem semiautonom pe modelul Audi A8, in acest an, numit pilot pentru aglomeratie (traffic jam pilot), care va permite unui sofer sa cedeze controlul vehiculului la viteze de pana la 35 de mile pe ora, in anumite conditii. Sistemul foloseste tehnologia hardware si software a Nvidia.

Sursa foto: Shutterstock/AuKirk