"In urma reclamatiilor primite la dispecerat si la Telverde, foarte multe s-au indreptat catre conducerea RATB. Si nu este prima data. Daca asta iarna au facut o treaba de mantuiala, acum suntem intr-o noua situatie. Sunt total nemultumita de modul in care au actionat pentru a indeparta zapada din statiile RATB si din refugii si sunt nemultumita de faptul ca am cerut sa se suplimenteze numarul de autobuze in Bucuresti, nu au gasit un numar suficient asa cum am stabilit. Am aflat cu stupoare ca domnul director si-a luat concediu fara sa ne anunte”, a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei a sustinut ca angajatii RATB stiu ca in perioada de iarna nu se iau concedii. "Ca sa nu mai spun ca am discutat cu mai multi reprezentanti ai RATB care au afirmat ca de ani de zile se stie si se respecta ca in lunile decembrie si ianuarie, conducerea RATB nu intra in concediu, tocmai pentru ca sunt conditii de iarna si trebuie luate decizii spontane. Am toleranta zero la tupeu fata de cetateni, fata de smecherii din anumite institutii, carora nu li s-a miscat un fir de par de ani de zile si cred ca mai merge asa”, a declarat Gabriela Firea.

Desi cei sase consilieri USR prezenti la sedinta de Consiliu nu au votat ordinea de zi, acestia au votat, totusi, impotriva demiterii conducerii RATB. Consilierul general USR Ana Maria Ciceala a declarat ca hotararea propusa de primarul Capitalei nu este legala, intrucat nu au fost prezentate dovezi scrise, ci "sunt doar vorbe”.

"Doamna primar nu a pus pe ordinea de zi niciun fel de raport de evaluare a activitatii si a performantei a acestor oameni, administratori ai RATB. Ceea ce ne propune doamna primar, fara sa aduca niciun fel de notificari scrise conducerii RATB, fara nicio evaluare de performanta, in absenta acestor dovezi scrise, sunt doar vorbe”, a declarat Ana Ciceala, consilier USR.

Consilierii PSD s-au aratat revoltati de interventia consilierului USR, iar presedintele sedintei de consiliu, Culea Marian Orlando, a cerut ca Ana Ciceala sa paraseasca sala. Dupa mai multe interventii ale consilierilor, votul a fost reluat. Gabriela Firea a spus ca "e ciudat” sa se spuna puncte de vedere referitoare la ordinea de zi, daca nu s-a votat ordinea de zi. Primarul general a propus ca Mihail Adrian Sorin, consilier general PSD, sa fie noul director al Consiliului de Administratie RATB.

"Un singur nume vreau sa rostesc, ca o garantie pentru angajatii RATB, tin foarte mult sa subliniez am mare incredere in domnul Mihail Adrian Sorin, consilier general PSD, ca va pune ordine in RATB. Este un om care a muncit o viata in aceasta Regie si care cunoaste toate maruntaiele acestei regii”, a declarat Firea. Consiliul de Administratie al RATB a fost demis cu 28 de voturi „pentru”, 6 voturi "impotriva” si nicio abtinere.