Peste 500 de persoane au fost salvate de autoritatile constantene, in ultimele ore, dupa ce au ramas inzapezite pe mai multe drumuri din judet. La ora transmiterii acestei stiri sunt inca artere inchise traficului, iar la intrarea pe A2 se afla mai multi soferi care vor sa intre pe drum, desi politistii le spun ca circulatia este oprita.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, au anunsat sambata ca in cursul zilei de vineri si in noaptea de vineri spre sambata au fost salvate 504 persoane care ramasesera blocate pe mai multe drumuri din judetul Constanta si au fost deszapezite 224 de autoturisme, potrivit News.ro. Cele mai multe probleme au fost pe drumul dintre Constanta si Valu lui Traian, in zona localitatii Mihail Kogalniceanu si intre Constanta si Cumpana.

Printre interventiile cele mai dificle, se numara cea care a avut loc dupa miezul noptii, cand o senilata a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri a fost trimisa sa aduca la unitatea medicala din Baneasa doua femei insarcinate, una din Adamclisi, iar cealalta din Lespezi. Cu sase kilometri inainte de a ajunge la Baneasa senilata a ramas blocata, iar femeia din Adamclisi a fost nevoita sa nasca acolo, fiind asistata de cei doi paramedici care o insoteau. Ulterior ea a ajuns la centrul medical de la Baneasa cu o ambulanta.

Sambata, la ora transmiterii acestei stiri, mai multi soferi incearca sa intre pe Autostrada A2 desi aceasta este inchisa circulatiei. Echipajele de Politie le-au explicat conducatorilor auto ca nu pot intra pe autostrada, aceasta fiind inchisa, insa acestia nu vor sa plece din zona.

De asemenea, pe DN3, la iesirea din municipiul Constanta catre autostrada viscolul formeaza suluri de zapada si masinile risca sa ramana inzapezite. Mai mult, sunt inca autovehicule ramase blocate de vineri in zona respectiva, iar zeci de pompieri intervin la aceasta ora pentru a le scoate de acolo ca apoi sa treaca utilajele de deszapezire.

La ora transmiterii acestei stiri, drumul vechi Bucuresti - Constanta este deschis in totalitate, in timp ce DN 3, DN 22, DN 3C, DN 38, DN 22C DN 22A si drumurile secundare catre statiuni (39D, 39C; 39B; 39A), raman inchise. Sambata dimineata mai erau localitati fara energie electrica si fara apa potabila.

Astfel, in judetul Constanta, la ora 7.30 erau nealimentate total sau partial 43 de localitati. Acestea sunt: Baraganu, Potarnichea, Movilita, Razoare, Lipnita, Gorun, Carvanul Mare, Carvanul Mic, Cuingiuc, Galita, Garlita, Esichioi, Ostrov, Pestera, Izvoare, Movila Verde, Conacu, Plopeni, Credinta, Veteranu, Pestera, Izvoru, Saraiu, Pecineaga, Dorobantu, Agigea, Petroseni, Cogealac, Calugareni, Nistoresti, Kogalniceanu, Lumina, Piatra, Sibioara, Palazu Mic, Gura Dobrogei, Albesti,Tataru, Cotu Vaii, Comana, Orzaru, Viroaga, Lazu.

De asemenea, la ora 8.30, 23 de localitati nu aveau apa potabila. Este vorba despre Viisoara, Cobadin, Ciobanita, Credinta, Mereni, Ostrov, Oituz, Osmancea, Tataru, Istria, Nuntasi, Dulcesti, Plopeni, General Scarisoreanu, Olteni, Movila Verde, Independenta, Furnica, Dumbraveni, Corbu, Nicolae Balcescu, Faclia si zona de intrare in Mihail Kogalniceanu. RAJA nu poate furniza apa potabila deoarece aceste localitati nu sunt alimentate cu energie electrica si astfel nu pot functiona statiile de pompare.

Sursa foto: Flickr / Chris Waits