Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, sambata, ca 128 de persoane sunt in continuare blocate pe A2, in zone de siguranta, autoritatile intervenind in acest moment pentru scoaterea lor de pe autostrada cu utilajele de deszapezire.

"Avem inca 128 de persoane blocate in zone de siguranta, spun eu, pentru ca sunt in statii PECO. Deja ii scoatem pe cei care au fost stationati la benzinaria de pe kilometrul 88, cu freza in fata. Vom debloca situatia in orele urmatoare, dar e nepermis ca am ajuns la atatea ore sa constatam ca inca nu dam drumul circulatiei in conditii de iarna", a spus ministrul Carmen Dan (foto), potrivit News.ro. Ea a criticat faptul ca pe acest segment de autostrada nu s-a intervenit din timp cu utilajele de deszapezire.

Cele aproximativ o suta de persoane surprinse de viscol pe autostrada A2 si care au petrecut noaptea in spatiile de servicii de pe marginea soselei, vor fi preluate si duse in locurile unde si-au lasat autovehiculele, dupa care vor intra in convoi si vor fi conduse pana la Lehliu Gara, de unde isi vor putea continua drumul, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Calarasi.

Autostrada Soarelui (A2) este in continuare inchisa, sambata, iar drumarii actioneaza pentru deszapezirea ambelor sensuri de mers folosind 11 freze, trei utilaje Unimog si cinci autospeciale ATB, astfel incat, pana la lasarea intunericului, traficul sa fie reluat, potrivit unui comunicat dat publicitatii de ISU Calarasi.

Cele aproximativ o suta de persoane care vineri au fost surprinse de viscol pe A2 si care au petrecut noaptea in spatiile de servicii de la Drajna vor fi preluate si duse in locurile unde si-au lasat autovehiculele, dupa care se va forma un convoi care va fi condus pana la Lehliu Gara de unde oamenii isi vor putea continua deplasarea catre destinatie.