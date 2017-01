Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, duminica, traficul rutier este inchis pe drumuri din sase judete, iar 51 de persoane au fost evacuate din autoturisme si sunt cazate la un hotel si la Centrul de intretinere a Autostrazii A2. In ultimele ore, au avut loc 102 interventii pentru gravide si 29 pentru persoane dializate, mai arata MAI.

Traficul rutier este in continuare inchis pe unele cai rutiere din sase judete: Constanta, Galati, Iasi, Tulcea, Suceava si Vaslui, potrivit MAI, informeaza News.ro.

Totodata, sunt inchise circulatiei Autostrada A2 (pe tronsonul Lehliu Gara - Constanta) si A4, precum si 19 sectoare din 15 drumuri nationale.

"In acest moment, nu sunt semnalate persoane blocate pe drumurile din judetele afectate, mai sunt doar 51 de persoane evacuate din autoturisme din cauza imposibilitatii deplasarii pe unele drumuri din judetul Constanta. Astfel, la Medgidia sunt cazate 48 de persoane la un hotel, iar la Valea Dacilor - trei, cazate in Centrul de intretinere autostrada" precizeaza reprezentantii MAI.

Ei mai arata ca, din totalul interventiilor medicale, din ultimele ore, 102 au fost pentru gravide si 29 pentru persoane dializate.

De asemenea au fost relocate 324 persoane fara adapost, in unitatile de primiri urgente sau in spatii ale autoritatilor locale.

Pe patru drumuri nationale din judetele Buzau, Galati si Iasi (DN 22, DN 26, DN 26A si DN 28) se circula ingreunat.

Circulatia feroviara se desfasoara cu restrictii pe 10 linii de cale ferata (Alexandria – Zimnicea, Caracal – Banu Maracine, Caracal – Corabia, Ciulnita – Calarasi Sud, Faurei – Buzau, Rosiori Est – Turnu Magurele, Rosiori Nord – Draganesti Olt, Sendreni – Independenta, SRCF Constanta si SRCF Galati).

De asemenea, toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

La nivelul aeroporturilor, nu sunt inregistrate restrictii de trafic aerian, precizeaza Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, in punctele de trecere a frontierei nu se semnaleaza restrictii, cu exceptia PTF Zimnicea si Turnu Magurele, la frontiera cu Bulgaria, unde nu se poate utiliza bacul, pentru transbordare.

Echipe specializate intervin pentru remedierea avariilor la reteaua de alimentare cu energie electrica in localitati din 11 judete, mai arata MAI.

"In ultimele 24 de ore, peste 16.700 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne - 8.807 politisti, 5.381 pompieri si 2.576 jandarmi cu 8.816 mijloace tehnice au actionat la nivel national pentru inlaturarea efectelor fenomenelor meteo severe in cadrul dispozitivelor de ordine publica si interventie", potrivit reprezentantilor ministerului.

In judetele afectate de ninsoare si viscol au fost efectuate 4.207 interventii medicale de catre SMURD si serviciile de ambulanta.

Conform datelor centralizate la nivelul Ministerului Transportului, la nivel national, s-a actionat cu un numar de 777 utilaje care au utilizat peste 1.680 de tone de material antiderapant si alte materiale, mentioneaza MAI.

Reprezentantii ministerului mai arata ca in orasul Videle din judetul Teleorman a fost oprita alimentarea cu gaze naturale timp de aproximativ 10 ore, ca urmare a formarii unui dop de gheata pe conducta magistrala de alimentare.

"Preventiv, au fost dislocate forte si mijloace in cazul in care s-ar fi impus evacuarea Spitalului de Pediatrie si Centrului pentru persoane cu handicap. Operatiunea nu a fost necesara deoarece alimentarea cu gaze naturale s-a reluat la ora 00.06", precizeaza MAI.

O situatie deosebita a fost semnalata in comuna Negresti din judetul Constanta, unde a fost necesara interventia echipelor medicale pentru doua persoane (o femeie insarcinata, cu contractii, si un barbat cu dureri toracice).

Au fost trimise resurse, dar din cauza drumurilor impracticabile si a unor defectiuni tehnice, s-a reusit preluarea pacientilor in jurul orelor 18.50, predarea acestora in siguranta la Spitalul Judetean Constanta avand loc duminica, in jurul orelor 01.30, mai arata reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.