Motorul W12 Bentley a fost reproiectat pentru noul Supersports cu turbine noi, o varianta noua a motorului si un sistem de vectorizare a cuplului ce ii confera noului Supersports Continental agilitate pe masura performantei.

Secretul performantelor suplimentare ale noului Continental Supersports il reprezinta turbocompresoarele reproiectate, cu o capacitate mai mare si un sistem revizuit de racire cu aer, care genereaza o capacitate mai mare de accelerare si putere suplimentara.

Aceste modificari ample ale motorului rezulta intr-o crestere de 80 CP si 217 Nm fata de modelul Supersports din 2009 – o imbunatatire a raportului putere-greutate de 10% si a raportului cuplu-greutate de 25%. Viteza maxima a crescut cu 8 km/h (si timpul de accelerare 0-100 km/h a scazut cu 0,3 secunde).

Noul Supersports beneficiaza, de asemenea, de un nou convertizor de cuplu care se blocheaza mai repede, permitand masinii sa profite la maxim de noul cuplu de 1.017 Nm si sa accelereze la pornirea de pe loc chiar si mai rapid. Noul model este echipat cu frane ceramice ultra-performante, cu racire imbunatatita. Discurile de frana sunt cele mai mari de acest tip din lume, oferind performante excelente, in conditii extreme.

Franele sunt amplasate in spatele unor jante usoare din aliaj forjat de 21”, impreuna reducand greutatea masinii cu 20 kg. Alti 5 kg pot fi economisiti printr-un sistem de evacuare din titan, disponibil optional. Noul Supersports este cea mai usoara versiune a actualului Continental GT si mai usor decat modelul Supersports cu patru locuri din 2009.

Noul Supersports dispune de o versiune calibrata si actualizata a sistemului de vectorizare a cuplului, introdus pentru prima data pe Continental GT3-R. Acest sistem dinamic franeaza separat rotile din fata si rotile din spate in timpul accelerarii la iesirea din viraje pentru a creste performanta, mentinand, in acelasi timp, puterea deplina a rotilor libere. De asemenea, sistemul franeaza interiorul rotilor din spate la virare, pentru agilitate sporita. Acesta dispune si de un sistem de control al stabilitatii personalizat, mai putin invaziv, pentru o reactie mai precisa a sasiului.

Modelul pastreaza raportul cuplului specific sistemului cu tractiune integrala Bentley, transmitand 60% din puterea motorului la rotile din spate, in versiune standard, pentru un caracter mai echilibrat si mai sportiv, dar oferind posibilitatea de a regla raportul cuplului fata-spate in functie de tractiunea disponibila.

Cu toata orientarea asupra imbunatatirii dinamicii de condus, suspensia mai joasa si mai rigida a noului Supersports ofera aceeasi placere a calatoriilor de lux pentru pasagerii care doresc sa acopere distante lungi in confort suprem.

Modificarile exterioare includ barele de protectie fata si spate reproiectate, ce incorporeaza un splitter si un difuzor din fibra de carbon, noi extensii ale pragurilor laterale si guri de aerisire a capotei de asemenea finisate in fibra de carbon, guri aerisire pe aripa fata in finisaj negru-lucios si un nou design al sistemului de evacuare, tot in finisaj negru lucios. In completarea aspectului exterior dramatic vin farurile si stopurile intr-o nuanta inchisa si o serie de detalii lucioase cu finisaj negru pentru grilele frontale, lumini, bara de protectie din spate, manerele portierelor si ramele geamurilor.