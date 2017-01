Am avut mai multe experiente cu masini japoneze (Infiniti, Mazda, Honda) iarna si toate au fost placute, despre SUV-urile frantuzesti nu as putea spune acelasi lucru. Da, este adevarat. Pretul face diferenta. Prima zapada din 2017 m-a prins, din fericire, cu SUV-ul Mazda CX-5 in parcare. Am mers la masina seara dupa o zi de ninsoare si viscol, cu o racleta cu maner si o lopata, de care insa nu am avut nevoie.

Zapada ajungea peste praguri, dar era moale. Asa ca am mizat pe capacitatile sale de 4x4 ca nu am sa dau la lopata. Am deschis masina fara sa scot cheia din buzunar apasand pe butonul de pe manerul usii, pentru ca echiparea Takumi are Smart Key (acces fara cheie si pornire din buton), si am deschis cu usurinta usa inghetata. La unele masini se lipesc chederele si tragi insistent, la acest model nu a fost cazul.

Am apasat pe butonul de pornire, fara sa calc ambreiajul, pentru a pune intai bujiile la treaba. Am repetat a doua oara procedura, cu ambreiajul apasat, si motorul diesel de 2,2 litri 150 CP a pornit frumos, de cum ar fi fost o temperatura pozitiva afara. La masinile mai ieftine sau cu o calitate mai scazuta a materialelor, sunt tot felul de zgomote dupa pornirea la rece, de cele mai multe ori de la cureaua de accesorii si role. La Mazda nu a fost cazul, in cele 5 zile nu am auzit vreun zgomot enervant.

Dupa pornirea motorului, am pornit ventilatia, incalzirea in scaun si am lasat parbrizul si luneta sa se dezghete, timp in care am dat zapada de pe plafon si geamuri, fiind nerabdator sa trec prin zapada cu SUV-ul.

Dupa aproximativ 7 minute cat am stat in viscol pentru a da zapada de pe masina si gheata de pe geamurile laterale, am intrat in masina unde scaunul era fierbinte si habitaclul incalzit.

Am redus ventilatia, pentru ca imi place sa aud motorul, sunetul celor doua guri de esapament si pe cel al anvelopelor Toyo Open Country care urmau sa isi faca datoria prin zapada pufoasa. Am vrut sa vad si daca lichidul de parbriz sau duzele spalatorului au inghetat, asa ca am folosit maneta din dreapta pentru stergatoare. Au functionat perfect la - 10 grade.

Si cum momentul mult asteptat de a scoate masina din zapada fara sa folosesc lopata sosise, am dezactivat sistemul de control al stabilitatii TCS (ESP), de la butonul din partea stanga de langa volan, si am demarat in treapta intai, eliberand ambreiajul si tinand motorul diesel turat intre 2.000 si 3.000 de rotatii pe minut. SUV-ul japonez a trecut cu usurinta prin zapada. Un alt avantaj al locului de parcare pe care nu il dezsapezesti pentru ca ai SUV, este ca atunci cand te intorci acasa este liber, nu a parcat nimeni acolo.

In cele cinci zile in care m-am plimbat cu Mazda CX-5 diesel 4x4 am resetat mereu consumul. Motorul de 2,2 litri 150 CP a avut un consum prin Bucuresti intre 8,8 litri la 100 de km si 10,5 litri. Pentru temperaturi de -9 -11 grade, este un consum foarte bun.

In afara orasului, la o viteza de 60 km/h, pentru ca drumurile erau acoperite cu zapada si polei, Mazda CX-5 diesel a inregistrat un consum de 5,3 litri. Cat despre caldura, a fost din plin, iar farurile albe adaptive cu LED au facut calatoria noaptea pe zapada si mai placuta.

Si daca ar fi sa spun ceva de rau despre masina asta, camera de marsarier a fost mai tot timpul inutila, pentru ca a fost mereu acoperita de gheata sau zapada. Marcile germane au gasit deja solutia, astfel de camere sunt ascunse si ies doar cand comuti in marsarier pentru a parca.

Mazda CX-5 facelift cu propulsorul diesel de 2,2 litri 150 CP, transmise manuala, tractiune integrala si echiparea Takumi are un pret de 31.200 euro cu TVA. De banii acestia aveti dotari interesante: acces si pornire fara cheie, sistemul i-STOP (oprirea motorului la semafor), asistenta la parcarea din rampa, geamuri fumurii, pilot automat, faruri cu LED adaptive, scaune fata incalzite, senzori si camera pentru parcare, sistem de monitorizare unghi mort, sistem audio premium Bose cu 9 difuzoare.

Date tehnice Mazda CX-5 CD 150 Takumi 4x4 MT

Capacitate cilindrica (cmc): 2.191

Cai putere (CP): 150

Viteza maxima (km/h): 197

Acceleratie 0-100 km/h (s): 9,4

Carburant: diesel

Consum mixt (l/100 km): 5,2

Emisii CO2 g/km: 136 g/km

Capacitate rezervor: 58 litri

Portbagaj: 500/1.600 litri

Masa proprie: 1.540 kg

Garda la sol: 21 cm