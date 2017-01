"In Romania compania a obtinut al doilea rezultat din istorie, foarte aproape de anul record 2007. In total au fost livrate 2.676 automobile BMW, ceea ce reprezinta o crestere de 37,9% fata de anul precedent", au declarat reprezentantii BMW.

Topul celor mai vandute modele BMW noi in 2016

1. BMW X5 - 471 unitati

2. BMW X1 - 302 unitati

3. BMW X3 - 301 unitati

4. BMW Seria 3 - 300 unitati

Anul trecut, a crescut si cererea pentru modele plug-in (hibride si electrice - 68 unitati), dar si pentru cele sportive, BMW M (40 unitati).

Dupa lansarea BMW i in noiembrie 2015 si startul programului rabla plus pentru o perioada scurta in a doua jumatate a anului 2016, BMW i a livrat 37 modele BMW i3 (dintre care 5 cu range extender) si 6 modele BMW i8, astfel ca BMW este cel mai de succes producator pe piata automobilelor electrice. La aceasta performanta se adauga succesul modelelor plug-in – BMW X5 xDrive40e iPerfromance (18 unitati), BMW Seria 3 330e iPerformance (1 unitate), BMW 740e iPerfromance (3 unitati) si BMW 225xe iPerformance (3 unitati).

BMW M a scris in 2016 un record in Romania. In total 40 de modele super sportive au ajuns la clienti, cu 69,5% mai mult ca in anul 2015. La acestea se adauga 103 modele BMW M Performance (BMW X6 M50d, BMW X5 M50d, BMW X4 M40i, si Seria 2 M Performance). Cel mai de succes model a fost nou lansatul BMW M2, cu 11 unitati, urmat de BMW X6 M cu 9 livrari, BMW M4 Coupe cu 6 automobile, BMW M4 Cabriolet si BMW X5 M cu cate 5 unitati si BMW M3 cu 3 modele si un BMW M6 Coupe. 2016 a insemnat si livrarea a doua modele speciale, editii limitate exclusive – un BMW M4 GTS si un BMW M3 30 Years Edition au ajuns in Romania.

De asemenea, este primul an in care BMW a avut o prezenta importanta in segmental MPV cu 45 unitati livrate pentru BMW Seria 2 Active Tourer (un plus de 104,5%) si 10 unitati pentru BMW Seria 2 Gran Tourer (un plus de 66,7%).

Un debut bun a fost marcat de noul BMW Seria 7. In primul an in care a avut o prezenta completa pe piata, livrarile au crescut de mai bine de 4 ori la 118 unitati. Unu din 3 modele livrate este versiunea cu ampatament marit. O alta performanta importanta este livrarea unui model din editia speciala si exclusiva BMW 750i NEXT 100, unul din cele numai 100 de exemplare la nivel mondial realizate de BMW pentru a marca aniversarea centenara a marcii.

Si marca MINI a avut o performanta record, cu 220 de unitati livrate in 2016, cea ce reprezinta un plus de 37,5%. Cel mai de succes model al marcii ramane MINI Hatch 3 usi, cu 99 de unitati (+54,7%), urmat de MINI Countryman cu 53 de unitati (+8,16%). Noul MINI Cabriolet a avut un debut de succes in 2016, inregistrand un total de 11 unitati. Remarcabila este si orientarea catre sportivitate a clientilor marcii, cu 13 modele John Cooper Works livrate in acest an.

In Europa, livrarile anuale ale BMW si MINI au depasit, pentru prima data in istorie, pragul de un milion de unitati - 1.091.192 de automobile au fost livrate clientilor in 2016, o crestere de 9,2%. Fiecare piata din regiune a contribuit la acest nivel-record, multe reusind evolutii de peste 10 procente. Livrarile BMW si MINI in Italia au crescut cu 17,7% (83.750 de unitati), in timp ce Spania a inregistrat un salt de 21,0% (55.096). Totodata, peste un sfert de milion de automobile BMW si MINI au fost livrate catre clientii din Marea Britanie, unde vanzarile au fost mai mari cu 9,2% fata de anul anterior.

In 2016, BMW Group a obtinut cele mai bune vanzari ale sale din istoria companiei, al saselea an consecutiv in care compania stabileste un nou record al livrarilor, astfel ca, datorita celor trei marci - BMW, MINI si Rolls-Royce - isi pastreaza pozitia de lider global al constructorilor auto premium. Dupa ce a inregistrat o crestere constanta a livrarilor de-a lungul anului, 2.367.603 automobile ale BMW Group au fost vandute in 2016, o crestere de 5,3% in comparatie cu anul anterior.