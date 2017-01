Audi vrea sa intre in segmentul SUV-urilor coupe de clasa mare in 2018 si prezinta conceptul Audi Q8, un rival pentru Mercedes-Benz GLE si BMW X6.

Conceptul Audi Q8 are patru locuri, un portbagaj de 630 de litri si 5 metri lungime. Latimea este de 2 metri, iar inaltimea de 1,7 metri.

Motorizarea conceptului este un 3 litri benzina de 333 CP si un motor electric reincarcabil la priza (plug-in) de 136 P. In total, SUV-ul coupe are 450 CP, tractiune integrala si o transmisie automata cu 8 trepte.

Cu acest propulsor, Audi Q8 atinge 100 km/h in 5,4 secunde si o viteza maxima de 250 km/h. In mod electric, SUV-ul poate parcurge doar 60 de km. Bateria litiu-ion cu capacitate de 17,9 kWh este montata sub podeaua portbagajului.

SUV-ul cu suspensie pneumatica are la interior un ecran, Virtual Cockpit Future, cu diagonala de 12,3 inch, rezolutie 1920×720 si un head-up display cu tehnologia realitatii augmentate.

Cea mai interesanta tehnologie este pentru deschiderea usilor, o serie de senzori detecteaza apropierea de portiera si o deschid cativa centimetri.