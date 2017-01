Urmare a cercetarilor efectuate in cauza, au fost identificate 11 persoane, cu varste cuprinse intre 45 si 25 de ani, care au participat la comiterea faptei, 9 dintre acestea avand calitatea de angajati ai societatii, ceilalti doi fiind fosti angajati.

"Au fost efectuate trei perchezitii domiciliare in cursul zilei de 08.01.2016, fiind identificate si ridicate bunuri (piese si componente), estimate la o valoare de aproximativ 100.000 euro, a caror provenienta este considerata incerta, urmand a fi stabilita", a declarat prim procurorul Claudia-Monia Palaghia.

Grupul american Delphi opereaza in Romania din 1997 si are uzine la Iasi, Sannicolau Mare, Moldova Noua si Ineu. Compania are 10.000 de angajati in Romania.

Sursa foto: OliverSved/shutterstock.com