Mercedes-Benz a inregistrat in 2016 vanzari mai mari decat BMW, pentru prima oara in ultimul deceniu, si a devenit cel mai mare producator de automobile premium din lume, chiar daca grupul mama Daimler a renuntat sa urmareasca cresterea cotei de piata si s-a concentrat pe automobilele high-tech, transmite Reuters.

BMW a anuntat vanzarea a 2.003.359 de automobile in 2016, sub cele de 2.083.888 de unitati comercializate de Mercedes. Vanzarile BMW au fost mai mari decat cele ale Mercedes incepand din 2005. Performanta este o lovitura reusita de directorul general al Daimler, Dieter Zetsche, care a facut eforturi sa relanseze compania dupa separarea dificila de marca americana Chrysler, in 2007, conform News.ro.

Acum patru ani, Zetsch se confrunta cu actionarii nemultumiti ca Daimler era in urma BMW si Audi, marca premium a Volkswagen.

Zetsche a coordonat renasterea designului si tehnologiei vehiculelor Mercedes si a orientat compania spre excelenta tehnologica si conducerea autonoma, in loc de obiectivele de vanzari pe termen scurt. In acest fel, a adaptat inteligenta antreprenoriala din Silicon Valley la aversiunea fata de risc a culturii de afaceri din Stuttgart.

Daimler se pregateste totodata pentru o noua era, in care modelul de afaceri din industria auto se indreaptaa catre productia si comercializarea de automobile unor clienti interesati de solutiile de transport oferite de conducerea autonoma.

