Volkswagen a negociat un acord de 4,3 miliarde de dolari cu autoritatile americane si isi va recunoaste vinovatia in scandalul manipularii testelor de poluare, a anuntat marti producatorul auto german, transmite Reuters.

Recunoasterea vinovatiei face parte dintr-un acord cu Departamentul de Justitie si alte autoritati americane. Potrivit Volkswagen, cu aceasta penalizare costurile scandalului vor depasi provizioanele conbstituite, de aproape 18,2 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari), urmand sa ajunga la 23 de miliarde de dolari, conform News.ro.

Grupul a precizat ca va fi supravegheat de o autoritate de monitorizare independenta in urmatorii trei ani. Reprezentantii consiliului de supraveghere al companiei se va intruni miercuri pentru a aproba acordul cu Departamentul de Justitie.

Acordul trebuie sa fie aprobat de un judecator american. Potrivit Evercore ISI, acordul are rolul sa incheie scandalul emisiilor, fiind o veste buna. Reprezentantii VW s-au straduit sa incheie acordul inainte de investirea in functie a presedintelui american ales Donald Trump, pe 20 ianuarie.

Departamentul de Justitie a refuzat sa comenteze. Procuratura americana intentioneaza sa puna sub acuzare directori de rang inalt ai VW din Germania, a declarat o persoana apropiata situatiei, citata de Bloomberg. Porsche Automobil Holding, care controleaza 52% din actiunile cu drept de vot ale grupului VW, a anuntat ca performantele financiare ale acestuia vor fi afectate de acord. VW se va mai confrunta cu procese din partea investitorilor din Statele Unite si Germania, precum si cu proprietarii de vehicule diesel, dar si cu o investigatie penala in Germania.

Cel putin un director al VW din SUA este inculpat, iar un altul si-a recunoscut vinovatia in acest scandal. Directorul Oliver Schmidt, care era legatura grupului cu autoritatile de mediu din SUA, a fost arestat sambata in Florida si va aparea din nou, joi, in fata unui judecator.

Reprezentantii VW au admis in septembrie 2015 ca au instalat softuri ilegale pe 11milioane de vehicule diesel la nivel mondial, pentru reducerea emisiilor in timpul testelor de poluare. Acordul cu Departamentul de Justitie nu va pune capat investigatiei referitoare la raspunderea personala a angajatilor grupului, mai multi directori riscand sa fie inculpati, potrivit unor persone apropiate situatiei.

Grupul a anuntat joi ca vanzarile au atins un nivel record in 2016, de 10,3 milioane de vehicule, dupa o crestere de 12% consemnata in decembrie. In acest fel, VW este pe cale sa detroneze Toyota din pozitia de lider global.

