Bosch, Fraunhofer si GreenIng dezvolta un sistem de incarcare inductiva (fara contact fizic) a vehiculelor, prin intermediul unui camp magnetic, in timp ce masina este parcata la o statie de incarcare. Proiectul a fost lansat la inceputul anului 2016 si se va derula pe parcursul a trei ani.

Sistemele de stocare pe baza de baterii ale masinilor electrice ar putea deveni in curand pentru retelele electrice ceea ce sunt acumulatoarele pentru telefoanele mobile: un acumulator extern. In realitate sunt foarte practice - daca nu ar fi cablurile incomode ale incarcatorului, pentru ca in prezent, soferii trebuie sa se descurce sa conecteze cablul statiei de incarcare la masinile lor electrice.

Aceasta tehnologie noua poate face chiar mai multe: cu ajutorul ei, masinile electrice sunt mai ecologice, iar retelele electrice mai stabile. O provocare pentru stabilitatea lor este cantitatea de energie obtinuta din surse regenerabile, precum vantul, soarele si apa, care depinde de fluctuatiile naturale.

Din acest motiv, consortiul, care colaboreaza in baza proiectului de cercetare finantat din fonduri publice BiLawE, dezvolta un sistem de incarcare inductiv pentru stabilirea unei infrastructuri inteligente pentru utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile.

Solutia lor se bazeaza pe bateriile masinilor electrice care permit incarcarea bidirectionala: bateriile utilizeaza un sistem de incarcare puternic si inteligent pentru stocarea energiei, dar acestea pot si realimenta reteaua electrica cu aceasta energie, in functie de nevoi.

Atunci cand soarele si vantul puternic ating varfuri de generare, electricitatea va fi stocata temporar in bateriile masinii. Atunci cand cerul este innorat si nu bate vantul, energia va fi realimentata in retea, pentru a face fata cererii.

„Pentru ca acest sistem sa functioneze, vehiculele electrice trebuie conectate la retea cat mai des posibil si pentru un timp cat mai indelungat. La randul sau, acest lucru necesita o infrastructura stationara - respectiv statii de incarcare inductive speciale pe care dorim sa le conectam la retelele electrice publice si locale, sau chiar retele izolate care furnizeaza electricitate numai unei zone limitate”, explica Philipp Schumann, fizicianul care conduce proiectul de la campusul pentru cercetare Bosch din Renningen.

Incarcare wireless in timpul parcarii

Avantajul sistemului inductiv este incarcarea sa wireless. Deoarece vehiculele nu mai trebuie conectate manual cu ajutorul cablurilor incarcatorului, acestea se pot conecta la retea mai des. Asadar, un alt scop al proiectului este dezvoltarea unui concept pentru productia economica a componentelor sistemului de incarcare, precum si un model pentru diversele servicii pentru retea asociate valorificarii energetice.

Si, deoarece statiile de incarcare bidirectionale sunt conectate la retea, acestea pot reduce sarcina si stabiliza reteaua chiar si cand vehiculele sunt pe traseu.

Proiectul de cercetare BiLawE a primit o finantare de 2,4 milioane de euro de la Ministerul pentru Afaceri Economice si Energie al Republicii Federale Germania, in cadrul programului ELEKTRO POWER II, fiind sustinut de clusterul de inalta tehnologie Electric Mobility Sud-Vest.

Partenerii proiectului, in afara de coordonatorul Robert Bosch GmbH, sunt Institutul pentru Sisteme de Energie Solara Fraunhofer ISE, Institutul pentru Inginerie Industriala Fraunhofer IAO si GreenIng GmbH & Co. KG.