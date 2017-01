Sistemul de tractiune integrala al modelului Insignia poate transmite cuplul in mod independent catre una sau ambele roti spate, permitand utilizarea functiei de vectorizare a cuplului pe toata gama de performante ale autovehiculului.

La deplasarea in viraje este transmis un cuplu mai mare catre roata spate din exteriorul curbei, inducand rotatia in jurul axei verticale (giratie): modelul Insignia vireaza cu precizie mai mare si raspunde mult mai spontan la actiunile soferului.

Vectorizarea cuplului contribuie, de asemenea, la sporirea sigurantei prin controlul distributiei cuplului in functie de modificarea pozitiei clapetei de acceleratie, de unghiul de rotire a volanului si de suprafata carosabilului, amortizand miscarea de rotatie. Aceasta utilizare inteligenta a distributiei cuplului, cunoscuta si sub denumirea de „amortizarea miscarii de rotatie”, imprima autovehiculului un comportament neutru, sporindu-i stabilitatea si manevrabilitatea.

Soferii noului Insignia pot alege gradul de amortizare a miscarii de rotatie in functie de propriul stil de conducere, selectand modul de conducere adecvat: de la un nivel ridicat cu „Tour” la un nivel scazut de amortizare cu „Sport”, pentru un comportament mai sportiv al autovehiculului.

Opel va lansa 29 de modele noi intre 2016 – 2020

Pe langa noua generatie a varfului de lance al gamei, modelul Insignia, care va fi disponibila in variantele sedan cu cinci usi (Insignia Grand Sport), station wagon (Insignia Sports Tourer) si o versiune crossover (Insignia Country Tourer), compania va lansa doua modele si in segmentul CUV (Crossover Utility Vehicle) ce inregistreaza o crestere rapida – Crossland X si Grandland X.

2016 a fost un an bun pentru Opel/Vauxhall care a realizat din nou cresteri semnificative ale vanzarilor anuale. Conform datelor provizorii, producatorul auto din Russelsheim a vandut aproximativ 1,16 milioane de autovehicule in 2016. Aceasta cifra reprezinta o crestere cu aproximativ 46.000 de autovehicule sau de patru procente fata de anul precedent si este cel mai mare volum de vanzari din 2011.

Noul Opel Astra a fost motorul principal al cresterii volumului de vanzari in Europa inregistrand peste 285.000 de inmatriculari noi, cu peste 25% mai mult fata de anul precedent.

In Romania, cota de piata a marcii Opel se mentine la 4,8 procente in conditiile in care totalul vanzarilor marcii in 2015 cuprindea si peste 1300 de unitati de vehicule aferente unui singur contract de flota si un important contingent de vehicule Antara, model care a iesit din portofoliul marcii la inceputul anului trecut.

La autovehicule (PC), Opel inregistreaza cea mai mare crestere a cotei de piata in Romania, adaugand 1,30 procente celor din 2015, conducand detasat in randul cresterilor atinse de marcile auto din top 10 in 2016 si atingand astfel 5,38 procente.

Acestea in contextul imbunatatirii prestatiei marcii in piata relevanta (PC + LCV), acolo unde cota de piata inregistrata de casa germana in 2016 se cifreaza la 5,2 procente, in crestere fata de 2015 cu 15,7 procente, surclasand cresterea de 15,3 procente a pietei.

„Factorii principali care au contribuit la mentinerea rezultatului excelent obtinut anul trecut, precum si la performanta de a creste semnificativ cota de piata de autovehicule (PC) sunt mixul bun de modele al gamei Opel si succesul modelului Astra.” afirma Cristian Milea, Country Director Opel Romania.

Opel are in Romania o retea de 32 de showroom-uri, doua dintre acestea, Plusauto in Craiova si Exclusiv Motors in Bacau, fiind showroom-uri recent lansate.