Lansat in urma cu mai bine de patru ani, Jaguar F-Type primeste oficial un facelift prezentat ieri de producatorul britanic, conform Cars.ro .

F-Type s-a bucurat de un succes considerabil inca de la inceput, mai multe nume importante precum Lana del Ray sau Jose Murinho asociindu-si imaginea cu modelul britanic. Pe langa alte aparitii cinematografice, Jaguar F-Type a castigat si premiul „Car of the Year” oferit in 2013 de Middle East Motor Show. Stim cu totii ca Jaguar F-Type s-a facut atat de cunoscut si datorita infatisarii sale exterioare, beneficiind de un design care a castigat multe inimi imediat dupa lansare.

