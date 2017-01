Producatorul de componente auto Leoni Wiring Systems, cu afaceri de peste 460 de milioane euro in cele trei fabrici din Romania, Arad, Bistrita si Pitesti, a produs si livrat in mai putin de un an, pentru Mercedes-Benz, peste 200.000 de cablaje, reprezentand un record de productie pentru fabrica din Romania.

"200.000 este cifra impresionanta care deschide orizonturile succesului in noul an pentru cei peste 2.000 de angajati care isi desfasoara activitatea in cea mai noua locatie Leoni – Leoni 4. 200.000 de cablaje la aproape un an de la debutul productiei de cablaje pentru noul model E-Klasse. Pana in 10 ianuarie, la Bistrita au fost produse si livrate 200.000 de cablaje auto pentru clientul Mercedes-Benz”, au declarat reprezentantii Leoni.

Cablajele livrate pana in prezent sunt necesare productiei modelului Mercedes-Benz Clasa E. Fabrica din Bistrita are o capacitate maxima de productie de 26.000 de cablaje lunar. Leoni are contract cu Mercedes-Benz pana in 2024.

Fabrica Leoni din Bistrita are 2.000 de angajati si o suprafata de peste 16.000 de metri patrati. Investitia in aceasta fabrica a fost de 20 de milioane euro. In Romania, Leoni are aproape 12.000 de angajati.

Anul trecut, compania a dechis la Cluj primul centru de servicii de tip „shared“, unde va centraliza toate activitatile de HR ale concernului german, de la recrutare pana la pensionare.