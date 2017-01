Investigatia este o noua problema legala pentru Fiat Chrysler, care mai este anchetat penal si pentru practicile de vanzari. Actiunea penala a fost posibila dupa anuntul Agentiei pentru Protectia Mediului ca a descoperit un software instalat pe 104.000 de vehicule Jeep Grand Cherokee si Ram 1500, care a permis companiei sa depaseasca limitele de poluare, scrie News.ro.

Investigatia penala arata ca autoritatile americane continua seria de anchete legate de manipularea testelor de poluare de catre producatori auto, in ultimele zile ale administratiei Obama. Cazul referitor la Fiat Chrysler urmeaza celui de la Volkswagen, care a instalat softuri ilegale pe 11 milioane de vehicule la nivel global, dintre care peste 500.000 in Statele Unite, pentru a reduce emisiile in timpul testelor.

Softul folosit de VW a fost descoperit de autoritatile americane, iar Volkswagen a recunoscut faptele in septembrie 2015. Costurile suportate de Volkswagen depasesc deja 20 de miliarde de dolari. Fiat Chrysler a folosit tehnologie furnizata de compania germana Robert Bosch, investigata la randul ei pentru livrarea de software grupului VW. Procuratura americana investigheaza si daca softuri Bosch au fost utilizate si de catre alti producatori auto pentru a evita standardele de mediu.

Un purtator de cuvant al Bosch a refuzat sa comenteze referitor la Fiat si a spus ca grupul se afla intr-o colaborare constructiva cu autoritatile americane. Directorul general al Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a declarat joi ca problema nu are nicio legatura cu VW. El a explicat ca softul nu are rolul sa insele testele de poluare, el calificand acuzatiile drept un nonsens.