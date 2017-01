Italia a respins o solicitare a Germaniei de a verifica mai strict automobilele Fiat Chrysler, pentru a se asigura ca respecta normele europene de poluare, in conditiile in care neintelegerile pe acest subiect din ultimele luni escaladeaza, transmite Bloomberg.

Secretarul de stat in Ministerul italian al Transporturilor Riccardo Nencini a spus ca ”insistenta guvernului german dupa raspunsurile date de institutia italiana este de neinteles”. Guvernul italian colaboreaza cu Comisia Europeana, a afirmat Nencini intr-un comunicat publicat vineri seara, dupa ce Comisia Europeana a anuntat ca Germania a exprimat ingrijorari serioase in legatura cu emisiile automobilelor Fiat 500, scrie News.ro.

”Am cerut in repetate randuri autoritatilor italiene sa vina cu raspunsuri convingatoare cat mai curand posibil”, se arata intr-un comunicat de vineri al Comisiei. Grupul Fiat-Chrysler este investigat de Departamentul de Justitie al SUA pentru ca nu ar fi dezvaluit folosirea unui software care incalca standardele referitoare la emisii, potrivit unor persoane apropiate situatiei. Producatorul auto era deja investigat pentru practicile sale de vanzari.

Posibilitatea unei actiuni penale din cauza emisiilor vine dupa ce Agentia americana pentru Protectia Mediului a anuntat joi ca a descoperit folosirea unui softwre ilegal pe 104.000 de vehicule Jeep Grand Cherokee si Ram 1500 care permit depasirea normelor legale referitoare la emisii. Nencini a precizat ca niciunul dintre cele doua modele din SUA nu sunt comercializate in Italia.

Cazul referitor la Fiat Chrysler urmeaza celui de la Volkswagen, care a instalat softuri ilegale pe 11 milioane de vehicule la nivel global, dintre care peste 500.000 in Statele Unite, pentru a reduce emisiile in timpul testelor. Softul folosit de VW a fost descoperit de autoritatile americane, iar Volkswagen a recunoscut faptele in septembrie 2015. Costurile suportate de Volkswagen depasesc deja 20 de miliarde de dolari. Fiat Chrysler a folosit tehnologie furnizata de compania germana Robert Bosch, investigata la randul ei pentru livrarea de software grupului VW.

Directorul general al Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a declarat joi ca problema nu are nicio legatura cu cazul VW. El a aratat ca softul nu are rolul sa manipuleze testele de poluare, el spunand ca astfel de acuzatii sunt un nonsens. Autoritatea germana de reglementare a sectorului auto, KBA, a efectuat propriile cercetari referitoare la mai multe modele ale Fiat, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor din aceasta tara, Svenja Friedrich, intr-o conferinta de presa.

”Rezultatul este reducerea considerabila a gazelor de evacuare, dupa un anumit timp. Inca suntem de parere ca acestea sunt dispozitive ilegale”, a spus Friedrich. Ministerul german al Transporturilor vrea ca Executivul UE sa intervina in disputa prin organizarea de consultari la care sa fie gasita o solutie privind neintelegerile legate de rezultatele testelor. Potrivit reglementarilor europene, Italia este responsabila de testarea automobilelor Fiat, pentru ca operatiunile regionale ale companiei se afla in Italia.