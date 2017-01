Continental Timisoara a livrat 60 de milioane de componente electronice in cei 10 ani de activitate. Zilnic sunt fabricate 45.000 de produse.

„Le multumim angajatilor nostri pentru aceasta reusita. Competentele lor au facut aceasta crestere posibila. Continental finalizeaza in aceasta perioada a treia extindere a fabricii, iar produsele si liniile noi care vor fi instalate si volumele mari anuntate din partea clientilor presupun modificari aferente pe plan intern. Primul pas major intreprins in acest sens este completarea echipei, pentru toate pozitiile disponibile, la inceputul anului 2017“, a declarat Franciscoxavier Pujol, directorul fabricii de componente electronice din Timisoara.

Unitatea de productie are peste 1200 de angajati si produce printre altele cluster de bord pentru Mercedes-Benz Clasa E, toate variantele de clustere si display-uri pentru Daimler, Control HeadUp Display pentru majoritatea modelelor Renault, The Accelerator Force Feedback Pedal pentru Mercedes-Benz Clasa S, Airbag Control Unit pentru Mercedes Benz Clasa S, Clasa B si GLK (GLC).

Continental dezvolta tehnologii inteligente pentru mobilitatea oamenilor si a bunurilor acestora. Compania are cinci divizii in Romania: Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Anvelope si ContiTech. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi.

Continental este partener al unui joint-venture in Slatina si are un centru de distributie al anvelopelor in Bucuresti. Continental avea la finalul anului 2015 aproximativ 16.500 de angajati si si-a marit echipa in 2016 cu peste 1.000 noi membri in Romania.