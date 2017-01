In California, o companie vine si iti alimenteaza masina la birou, iar Bentley a vazut in aceasta idee un nou serviciu de tip concierge pentru clientii sai.

"In urmatorii 10 ani, producatorii de automobile de lux vor face transformari majore pentru a se adapta la ce isi doresc clientii din generatia milenials. Caracteristica definitorie a generatiei conectate este atitudinea. Faptul ca nu va trebui sa te duci niciodata la benzinarie sa alimentezi poate fi considerat un serviciu de lux", considera Wolfgang Durheimer, CEO-ul Bentley.

Filld este compania americana care executa un serviciu de livrare a combustibilului pe baza de aplicatii, iar clientii Bentley au o versiune speciala a acestui software. Proprietarii nu trebuie decat sa aleaga timpul de livrare, pentru ca prin intermediul aplicatiei compania care alimenteaza stie locatia vehiculului.

Proprietarii vor plati pretul cel mai mic pe care il au trei benzinarii aflate in proximitate plus o taxa de livrare.

Bentley este foarte interesat de extinderea companiei Filld si in alte locatii, intrucat vrea sa poata oferi acest serviciu unic cat mai multor clienti.

Anul trecut, Bentley a livrat 11.000 de masini, in crestere cu 9% fata de anul 2015. In Europa, vanzarile au crescut cu 56%. 2016 a fost al patrulea an consecutiv cu vanzari de peste 10.000 de unitati pentru marca auto de lux britanica.