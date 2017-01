Cine este Romfour si care sunt motivele pentru care este lider in transportul international de persoane din Romania?



Dintre toate agentiile de transport, se pare ca Romfour reprezinta business-ul care a cunoscut adevaratul succes. Compania ofera servicii complete pe liniile de transport international. Aceasta s-a lansat in anul 2002, are sediul in Falticeni si reprezenta o societate cu capital integral privat.



Primele curse Romfour au avut loc in anul 2003, compania ajungand in prezent sa efectueze curse pe linii regulate in cele mai frecventate tari europene precum: Belgia, Franta, Italia, Anglia, Danemarca, Austria, Germania, Elvetia, Letonia, Luxembourg, Norvegia, Suedia, Olanda, Polonia, Slovacia sau Lituania. Ceea ce a recomandat compania in primul si primul rand a fost experienta in domeniu si profesionalismul personalului. Aceste caracteristici a facut din Romfour un adevarat partener de incredere.



Compania Romfour s-a facut remarcata prin conditiile ireprosabile pe care le-a pus de fiecare data la dispozitia celor interesati. Astfel, aceasta a reusit sa le ofere tuturor clientilor cele mai sigure calatorii, in cele mai scurte intervale posibile.



Ce tipuri de servicii asigura Romfour?



Dintre toate agentiile de transport care activeaza pe piata din Romania in prezent, Romfour a reusit sa asigure de fiecare data toate cele necesare pentru o deplasare eficienta. Astfel, compania s-a remarcat prin paleta larga de servicii cu caracter international de care dispune. Compania asigura servicii de transport persoane, colete , si transport autoturisme pe platforma.





De asemenea, portofoliul Romfour include si o serie de servicii cu caracter auxiliar. Dintre acestea se disting inchirierea de microbuze si autocare, dar si vanzarea de bilete pentru avion prin intermediul agentiilor companiei. In ceea ce priveste inchirierea de mijloace de transport, acest serviciu este disponibil doar pentru deplasarea in diverse judete din tara. Toate detaliile cu privire la acestea sunt disponibile online, in cadrul site-ului de promovare a companiei romfour.com.



Pe langa aceste servicii, Romfour opereaza si in sectorul de transport pentru turisti. Despre ce este vorba mai exact? Aceasta companie organizeaza excursii spre diverse destinatii, pentru grupuri mai mari sau mai restranse. Nenumarate astfel de grupuri solicita aceasta categorie de servicii pentru care exista preturi speciale, in functie de cerintele si preferintele doritorilor.



Se pare, insa, ca surprizele cu care sunt intampinati cei care opteaza pentru aceasta societate de transport nu se opresc aici. Dintre toate companiile ce activeaza in acest sector, Romfour are mereu cele mai avantajoase tarife. De asemenea, cursele se efectueaza direct la adresa si, deseori, compania rasplateste fidelitatea clientilor cu diverse premii si tombole.



Avantajele de a calatori cu Romfour nu se termina niciodata!



Toate persoanele care au calatorit prin intermediul acestei societati sau au beneficiate de celelalte servicii puse la dispozitie de aceasta, s-au declar intotdeauna multumite. Indiferent daca a fost vorba despre un colet sau despre inchirierea unui mijloc de transport pentru o excursie, conditiile in care s-au desfasurat calatoriile au fost mereu ireprosabile. Acest lucru a ajutat la consolidarea renumelui pe care l-a dobandit compania, prin profesionalismul si seriozitatea ce o caracterizeaza.



Siguranta deplina. Acest transportator international isi respecta clientii si le ofera acestora cele mai bune si sigure servicii de transport. De aceea, toti cei care calatoresc cu Romfour sau beneficiaza de oricare dintre serviciile companiei au garantia ca sunt in deplina siguranta. Fiecare deplasare este linistita si placuta, iar situatiile neplacute precum bruscarile in trafic, viteza sau atitudinea necorespunzatoare a soferului nu pot fi nicicum asociate cu numele acestei societati.



Conducatorii auto – angajati ai companiei Romfour - respecta intotdeauna timpul graficelor de odihna si pauzele si efectueaza fiecare calatorie cu adevarat profesionalism, acesta fiind rezultatul experientei pe care o au in domeniu.



Confort si conditii adecvate. Inainte de toate, orice transportator trebuie sa se asigure ca vehiculele pe care le pune la dispozitie dispun de toate dotarile necesare pentru calatorii lipsite de disconfort. Cei care deja au beneficiat de serviciile de transport oferite de acesta societate pot sa confirme faptul ca autocarele disponibile sunt ideale pentru orice calatorie. Acestea reusesc cu succes sa ofere tot confortul necesar pentru a ajunge la destinatie fara a fi obosit. Scaunele destinate pasagerilor sunt, la randul lor, extrem de comode. De asemenea, autovehiculele au in dotare sisteme de incalzire profesioniste, precum si aer conditionat. Nu lipsesc nici prizele, acestea fiind incorporate in scaune.



Obiectivul companiei Romfour este de a persevera, de a ramane mereu in top si reprezinta un obiectiv dus la indeplinire cu succes. Toate serviciile de care beneficiaza clientii acestei societati respecta cerintele si termenii impusi la nivel european in ceea ce priveste transporturile internationale. Dotarile moderne, precum si preturile accesibile vin ca o completare a acestor servicii. Indiferent de motivele calatoriei, cu Romfour aceasta va fi intotdeauna una placuta si sigura. Pentru a vizualiza integral gama de servicii oferite de compania Romfour, doritorii pot accesa oricand site-ul oficial romfour.com.