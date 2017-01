Volvo S90 si V90 Estate - 5 stele

Protectie adulti 95%, copii 80%, pietoni 76%

Noile modele Volvo S90 si V90 Estate au primit tehnologiile avansate ale SUV-ului XC90 si au facut impresie buna in toate domeniile de evaluare ale Euro NCAP. Sistemul de franare automat de urgenta pentru autoturisme si pietoni disponibil in standard a reactionat deosebit de bine la testele Euro NCAP, iar vehiculele ofera, de asemenea, si sistemele de asistenta pentru a mentine banda de circulatie sau viteza de deplasare.

Ford Mustang 5 litri 435 CP - 2 stele

Protectie adulti 72%, copii 32%, pietoni 64%

In contrast, iconicul muscle car Ford Mustang a obtinut un rating de doua stele pentru siguranta, avand un scor mic la toate categoriile si o lipsa ingrijoratoare de echipamente de siguranta.

La testele frontale, ambele airbag-uri fata au fost umflate insuficient pentru a retine in mod corespunzator ocupantii, iar centurile de sigurata fara pretensionare au oferit protectie slaba pasagerilor spate. Pasagerii spate au avut protectie slaba la nivelul capului si al pieptului.

La impactul lateral, protectia oferita de scaunele si de tetierele Ford Mustang a fost considerata slaba.

Ford spune ca modelul Mustang va fi disponibil la sfarsitul acestui an cu asistentul pentru pre-coliziune si sistemul Lane Assist Keep in standard.