In Romania au fost fabricate anul trecut 359.306 de autovehicule, cu 7,2% mai putine decat in 2015, in contextul in care productia modelului Dacia Logan la Mioveni a scazut cu 47,2% in 2016, iar exporturile totale de autovehicule au scazut cu 8,2%, potrivit datelor publicate joi de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

In luna decembrie a anului trecut au fost fabricate 21.561 autovehicule, cu 40,5% mai putine decat in luna precedenta. Din numarul total de autovehicule fabricate in 2016, 320.457 unitati au fost produse de catre Dacia, iar restul de 38.849 unitati de catre Ford, conform News.ro.

Modelul Dacia Duster a inregistrat cea mai mare productie in 2016, cu 190.825 unitati, in crestere cu 11,9% fata de 2015, urmat de Dacia Sandero (51.778 unitati, cu 10,8% mai putin decat in 2015), Dacia Logan MCV (40.840 unitati, +0,6%), Ford B-MAX (38.849 unitati, -19%) si Dacia Logan (37.014 unitati, -47,2%).

Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in Romania, in 2016 cu 17,8% fata de 2015, pana la 142.020 de unitati. Romania a exportat anul trecut 326.089 de autovehicule, in scadere cu 8,2% comparativ cu anul anterior. Catre export a mers 90,7% din productia nationala de autovehicule din 2016, fata de 91,7% in 2015.

Cel mai exportat model in anul 2016 a fost Dacia Duster (183.860 unitati), in crestere cu 13% fata de 2015, urmat de Dacia Sandero (44.317 unitati, -15,1%), Ford B-MAX (38.857 unitati, -19%), Logan MCV (37.560 unitati, -1,3%) si Dacia Logan (21.495 unitati, - 60,5%). In martie 2016, Ford a anuntat ca va investi 200 de milioane de euro la fabrica pe care o detine la Craiova, unde va construi un al doilea model, mini-SUV-ul EcoSport, incepand din toamna anului 2017.

